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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 января 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,8436 маната, курс рубля понизился на 1,1% и составил 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8436

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1202

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3462

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,09015

100 Вон Республики Корея

0,1272

1 Чешская крона

0,0745

100 Чилийских песо

0,1841

1 Китайский юань

0,2367

1 Датская крона

0,2473

1 Грузинский лари

0,6362

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1601

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1626

1 Швейцарский франк

1,9691

1 Израильский шекель

0,4604

1 Канадский доллар

1,2641

1 Кувейтский динар

5,5250

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3593

1 Мексиканское песо

0,0990

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1631

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4222

1 Сингапурский доллар

1,2678

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2639

1 Турецкая лира

0,0562

1 Тайваньский доллар

0,0544

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0449

100 Японских йен

1,1481

1 Новозеландский доллар

1,0366

Золото (1 унция)

3444,8375

Серебро (1 унция)

38,9785

Платина (1 унция)

1557,0045

Палладиум (1 унция)

1629,3820
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.01.2024)

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