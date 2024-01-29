Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,8436 маната, курс рубля понизился на 1,1% и составил 0,0189 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8436 1 Российский рубль 0,0189 1 Австралийский доллар 1,1202 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3462 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,09015 100 Вон Республики Корея 0,1272 1 Чешская крона 0,0745 100 Чилийских песо 0,1841 1 Китайский юань 0,2367 1 Датская крона 0,2473 1 Грузинский лари 0,6362 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1601 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1626 1 Швейцарский франк 1,9691 1 Израильский шекель 0,4604 1 Канадский доллар 1,2641 1 Кувейтский динар 5,5250 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3593 1 Мексиканское песо 0,0990 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1631 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4222 1 Сингапурский доллар 1,2678 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2639 1 Турецкая лира 0,0562 1 Тайваньский доллар 0,0544 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0449 100 Японских йен 1,1481 1 Новозеландский доллар 1,0366 Золото (1 унция) 3444,8375 Серебро (1 унция) 38,9785 Платина (1 унция) 1557,0045 Палладиум (1 унция) 1629,3820 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.01.2024)