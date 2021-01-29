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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0567 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната
Финансы
29 января 2021 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0567 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0567

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2991

1 Аргентинское песо

0,0195

1 Белорусский рубль

0,6555

1 Бразильский реал

0,3125

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1113

100 Вон Республики Корея

0,1521

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2302

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2766

1 Грузинский лари

0,5156

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3298

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2031

1 Швейцарский франк

1,9104

1 Израильский шекель

0,5178

1 Канадский доллар

1,3212

1 Кувейтский динар

5,6136

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4193

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0983

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1965

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4531

1 Сингапурский доллар

1,2769

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4457

1 Турецкая лира

0,2307

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0605

100 Японских йен

1,6267

1 Новозеландский доллар

1,2164

Золото (1 унция)

3132,4710

Серебро (1 унция)

44,4388

Платина (1 унция)

1818,9320

Палладий (1 унция)

3985,514
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.01.2021)

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