Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0567 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0567 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 2,0567 1 Российский рубль 0,0223 1 Австралийский доллар 1,2991 1 Аргентинское песо 0,0195 1 Белорусский рубль 0,6555 1 Бразильский реал 0,3125 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1113 100 Вон Республики Корея 0,1521 1 Чешская крона 0,0788 100 Чилийских песо 0,2302 1 Китайский юань 0,2630 1 Датская крона 0,2766 1 Грузинский лари 0,5156 1 Гонконгский доллар 0,2193 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,3298 100 Индонезийских рупий 0,0121 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2031 1 Швейцарский франк 1,9104 1 Израильский шекель 0,5178 1 Канадский доллар 1,3212 1 Кувейтский динар 5,6136 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4193 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0983 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1965 100 Узбекских сум 0,0162 1 Польский злотый 0,4531 1 Сингапурский доллар 1,2769 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4457 1 Турецкая лира 0,2307 1 Тайваньский доллар 0,0606 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0605 100 Японских йен 1,6267 1 Новозеландский доллар 1,2164 Золото (1 унция) 3132,4710 Серебро (1 унция) 44,4388 Платина (1 унция) 1818,9320 Палладий (1 унция) 3985,514 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.01.2021)