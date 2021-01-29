Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0567 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0567
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,2991
|
1 Аргентинское песо
|
0,0195
|
1 Белорусский рубль
|
0,6555
|
1 Бразильский реал
|
0,3125
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1113
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1521
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2302
|
1 Китайский юань
|
0,2630
|
1 Датская крона
|
0,2766
|
1 Грузинский лари
|
0,5156
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3298
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2031
|
1 Швейцарский франк
|
1,9104
|
1 Израильский шекель
|
0,5178
|
1 Канадский доллар
|
1,3212
|
1 Кувейтский динар
|
5,6136
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4193
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0983
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1965
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4531
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2769
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4457
|
1 Турецкая лира
|
0,2307
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0606
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0605
|
100 Японских йен
|
1,6267
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2164
|
Золото (1 унция)
|
3132,4710
|
Серебро (1 унция)
|
44,4388
|
Платина (1 унция)
|
1818,9320
|
Палладий (1 унция)
|
3985,514