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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2020) По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,12%
Финансы
28 декабря 2020 г. 11:08
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,12% - до 2,0763 маната, курс рубля на 0,44% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0763

1 Российский рубль

0.0229

1 Австралийский доллар

1.2941

1 Аргентинское песо

0.0204

1 Белорусский рубль

0.6575

1 Бразильский реал

0.3259

1 Дирхам ОАЭ

0.4629

1 Южноафриканский рэнд

0.1167

100 Вон Республики Корея

0.1551

1 Чешская крона

0.0793

100 Чилийских песо

0.2378

1 Китайский юань

0.2603

1 Датская крона

0.2791

1 Грузинский лари

0.5196

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.3052

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2060

1 Швейцарский франк

1.9104

1 Израильский шекель

0.5279

1 Канадский доллар

1.3235

1 Кувейтский динар

5.5658

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4194

1 Мексиканское песо

0.0856

1 Молдавский лей

0.0985

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1974

100 Узбекских сум

0.0162

1 Польский злотый

0.4606

1 Сингапурский доллар

1.2809

1 Саудовский риал

0.4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4485

1 Турецкая лира

0.2246

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0600

100 Японских йен

1.6418

1 Новозеландский доллар

1.2110

Золото (1 унция)

3221.3385

Серебро (1 унция)

45.2388

Платина (1 унция)

1770.9580

Палладий (1 унция)

4016.1140
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.12.2020)

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