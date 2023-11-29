Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8707 маната, курс рубля снизился на 0,5% - до 0,0191 маната.

https://static.report.az/photo/181d8ee3-13ad-39cb-8ff5-52a5968c42fc.jpg https://static.report.az/photo/181d8ee3-13ad-39cb-8ff5-52a5968c42fc.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8707 маната, курс рубля снизился на 0,5% - до 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8707 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1307 1 Аргентинское песо 0,0047 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3490 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0916 100 Вон Республики Корея 0,1320 1 Чешская крона 0,0772 100 Чилийских песо 0,1955 1 Китайский юань 0,2388 1 Датская крона 0,2510 1 Грузинский лари 0,6276 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1616 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1650 1 Швейцарский франк 1,9394 1 Израильский шекель 0,4620 1 Канадский доллар 1,2549 1 Кувейтский динар 5,5142 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3657 1 Мексиканское песо 0,0993 1 Молдавский лей 0,0956 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1602 100 Узбекских сумов 0,0138 1 Польский злотый 0,4331 1 Сингапурский доллар 1,2785 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2669 1 Турецкая лира 0,0588 1 Тайваньский доллар 0,0546 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0467 100 Японских йен 1,1562 1 Новозеландский доллар 1,0543 Золото (1 унция) 3480,2570 Серебро (1 унция) 42,6100 Платина (1 унция) 1603,8820 Палладиум (1 унция) 1800,5720 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.11.2023)