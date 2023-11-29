Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8707 маната, курс рубля снизился на 0,5% - до 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8707
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1307
|
1 Аргентинское песо
|
0,0047
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3490
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0916
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1320
|
1 Чешская крона
|
0,0772
|
100 Чилийских песо
|
0,1955
|
1 Китайский юань
|
0,2388
|
1 Датская крона
|
0,2510
|
1 Грузинский лари
|
0,6276
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1616
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1650
|
1 Швейцарский франк
|
1,9394
|
1 Израильский шекель
|
0,4620
|
1 Канадский доллар
|
1,2549
|
1 Кувейтский динар
|
5,5142
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3657
|
1 Мексиканское песо
|
0,0993
|
1 Молдавский лей
|
0,0956
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1602
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4331
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2785
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2669
|
1 Турецкая лира
|
0,0588
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0546
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0467
|
100 Японских йен
|
1,1562
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0543
|
Золото (1 унция)
|
3480,2570
|
Серебро (1 унция)
|
42,6100
|
Платина (1 унция)
|
1603,8820
|
Палладиум (1 унция)
|
1800,5720