О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8707 маната, курс рубля снизился на 0,5% - до 0,0191 маната.
Финансы
29 ноября 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8707 маната, курс рубля снизился на 0,5% - до 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8707

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1307

1 Аргентинское песо

0,0047

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3490

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0916

100 Вон Республики Корея

0,1320

1 Чешская крона

0,0772

100 Чилийских песо

0,1955

1 Китайский юань

0,2388

1 Датская крона

0,2510

1 Грузинский лари

0,6276

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1616

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1650

1 Швейцарский франк

1,9394

1 Израильский шекель

0,4620

1 Канадский доллар

1,2549

1 Кувейтский динар

5,5142

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3657

1 Мексиканское песо

0,0993

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1602

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4331

1 Сингапурский доллар

1,2785

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2669

1 Турецкая лира

0,0588

1 Тайваньский доллар

0,0546

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0467

100 Японских йен

1,1562

1 Новозеландский доллар

1,0543

Золото (1 унция)

3480,2570

Серебро (1 унция)

42,6100

Платина (1 унция)

1603,8820

Палладиум (1 унция)

1800,5720
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.11.2023)

Самое читаемое

В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi