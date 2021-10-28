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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 октября 2021 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9730, курс рубля снизился на 1,63% - до 0,0241 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9730

1 Российский рубль

0,0241

1 Австралийский доллар

1,2758

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,7021

1 Бразильский реал

0,3070

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1127

100 Вон Республики Корея

0,1452

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,2112

1 Китайский юань

0,2657

1 Датская крона

0,2652

1 Грузинский лари

0,5395

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3361

100 Индонезийских рупий

0,0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1980

1 Швейцарский франк

1,8511

1 Израильский шекель

0,5331

1 Канадский доллар

1,3735

1 Кувейтский динар

5,6342

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4095

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0970

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2015

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4268

1 Сингапурский доллар

1,2613

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4013

1 Турецкая лира

0,1787

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1511

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,4977

1 Новозеландский доллар

1,2200

Золото (1 унция)

3061,1220

Серебро (1 унция)

40,9020

Платина (1 унция)

1728,7555

Палладий (1 унция)

3367,5725
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2021)

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