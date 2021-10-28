Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9730, курс рубля снизился на 1,63% - до 0,0241 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9730
|
1 Российский рубль
|
0,0241
|
1 Австралийский доллар
|
1,2758
|
1 Аргентинское песо
|
0,0171
|
1 Белорусский рубль
|
0,7021
|
1 Бразильский реал
|
0,3070
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1127
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1452
|
1 Чешская крона
|
0,0767
|
100 Чилийских песо
|
0,2112
|
1 Китайский юань
|
0,2657
|
1 Датская крона
|
0,2652
|
1 Грузинский лари
|
0,5395
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3361
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1980
|
1 Швейцарский франк
|
1,8511
|
1 Израильский шекель
|
0,5331
|
1 Канадский доллар
|
1,3735
|
1 Кувейтский динар
|
5,6342
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4095
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0970
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2015
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4268
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2613
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4013
|
1 Турецкая лира
|
0,1787
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1511
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0645
|
100 Японских йен
|
1,4977
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2200
|
Золото (1 унция)
|
3061,1220
|
Серебро (1 унция)
|
40,9020
|
Платина (1 унция)
|
1728,7555
|
Палладий (1 унция)
|
3367,5725