Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 2,0025 маната, курс рубля – на 0,9% - до 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0025
|
1 Российский рубль
|
0.0220
|
1 Австралийский доллар
|
1.2145
|
1 Аргентинское песо
|
0.0217
|
1 Белорусский рубль
|
0.6656
|
1 Бразильский реал
|
0.2979
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1050
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1504
|
1 Чешская крона
|
0.0733
|
100 Чилийских песо
|
0.2205
|
1 Китайский юань
|
0.2533
|
1 Датская крона
|
0.2691
|
1 Грузинский лари
|
0.5264
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2171
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1946
|
1 Швейцарский франк
|
1.8701
|
1 Израильский шекель
|
0.5024
|
1 Канадский доллар
|
1.2890
|
1 Кувейтский динар
|
5.5619
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4084
|
1 Мексиканское песо
|
0.0808
|
1 Молдавский лей
|
0.0999
|
1 Египетский фунт
|
0.1081
|
1 Норвежская крона
|
0.1851
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4362
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2505
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4100
|
1 Турецкая лира
|
0.2075
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0595
|
1 Таджикский сомони
|
0.1644
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0599
|
100 Японских йен
|
1.6308
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1406
|
Золото (1 унция)
|
3244.2970
|
Серебро (1 унция)
|
41.4826
|
Платина (1 унция)
|
1508.7500
|
Палладий (1 унция)
|
3997.6775