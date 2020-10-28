Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2020)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,4%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 2,0025 маната, курс рубля – на 0,9% - до 0,0220 маната.