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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2020) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,4%
Финансы
28 октября 2020 г. 10:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 2,0025 маната, курс рубля – на 0,9% - до 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0025

1 Российский рубль

0.0220

1 Австралийский доллар

1.2145

1 Аргентинское песо

0.0217

1 Белорусский рубль

0.6656

1 Бразильский реал

0.2979

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1050

100 Вон Республики Корея

0.1504

1 Чешская крона

0.0733

100 Чилийских песо

0.2205

1 Китайский юань

0.2533

1 Датская крона

0.2691

1 Грузинский лари

0.5264

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2171

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1946

1 Швейцарский франк

1.8701

1 Израильский шекель

0.5024

1 Канадский доллар

1.2890

1 Кувейтский динар

5.5619

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0211

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.4084

1 Мексиканское песо

0.0808

1 Молдавский лей

0.0999

1 Египетский фунт

0.1081

1 Норвежская крона

0.1851

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4362

1 Сингапурский доллар

1.2505

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4100

1 Турецкая лира

0.2075

1 Тайваньский доллар

0.0595

1 Таджикский сомони

0.1644

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0599

100 Японских йен

1.6308

1 Новозеландский доллар

1.1406

Золото (1 унция)

3244.2970

Серебро (1 унция)

41.4826

Платина (1 унция)

1508.7500

Палладий (1 унция)

3997.6775
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.10.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2020)

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