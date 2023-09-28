Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,7858 маната, курс рубля на 0,6% - до 0,0175 маната.