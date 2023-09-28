Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,7858 маната, курс рубля на 0,6% - до 0,0175 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7858
|
1 Российский рубль
|
0,0175
|
1 Австралийский доллар
|
1,0840
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3370
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0886
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1255
|
1 Чешская крона
|
0,0733
|
100 Чилийских песо
|
0,1886
|
1 Китайский юань
|
0,2327
|
1 Датская крона
|
0,2395
|
1 Грузинский лари
|
0,6366
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0639
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1537
|
1 Швейцарский франк
|
1,8463
|
1 Израильский шекель
|
0,4412
|
1 Канадский доллар
|
1,2602
|
1 Кувейтский динар
|
5,4954
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3611
|
1 Мексиканское песо
|
0,0961
|
1 Молдавский лей
|
0,0938
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1581
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,3851
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2398
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2291
|
1 Турецкая лира
|
0,0622
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,1384
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0101
|
Золото (1 унция)
|
3187,2365
|
Серебро (1 унция)
|
38,2273
|
Платина (1 унция)
|
1517,8790
|
Палладий (1 унция)
|
2082,5425