Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9881, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0235 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9881
|
1 Российский рубль
|
0,0235
|
1 Австралийский доллар
|
1,2410
|
1 Аргентинское песо
|
0,0172
|
1 Белорусский рубль
|
0,6819
|
1 Бразильский реал
|
0,3153
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1136
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1438
|
1 Чешская крона
|
0,0782
|
100 Чилийских песо
|
0,2140
|
1 Китайский юань
|
0, 2634
|
1 Датская крона
|
0,2674
|
1 Грузинский лари
|
0, 5449
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3304
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1953
|
1 Швейцарский франк
|
1,8344
|
1 Израильский шекель
|
0, 5310
|
1 Канадский доллар
|
1,3485
|
1 Кувейтский динар
|
5,6449
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4063
|
1 Мексиканское песо
|
0,0845
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1977
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4324
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2558
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4101
|
1 Турецкая лира
|
0,1927
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0639
|
100 Японских йен
|
1,5291
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1937
|
Золото (1 унция)
|
2974,8895
|
Серебро (1 унция)
|
38,4463
|
Платина (1 унция)
|
1675,9110
|
Палладий (1 унция)
|
3331,7620