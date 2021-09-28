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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9881, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0235 маната.
Финансы
28 сентября 2021 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9881, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0235 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9881

1 Российский рубль

0,0235

1 Австралийский доллар

1,2410

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6819

1 Бразильский реал

0,3153

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1136

100 Вон Республики Корея

0,1438

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2140

1 Китайский юань

0, 2634

1 Датская крона

0,2674

1 Грузинский лари

0, 5449

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3304

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1953

1 Швейцарский франк

1,8344

1 Израильский шекель

0, 5310

1 Канадский доллар

1,3485

1 Кувейтский динар

5,6449

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4063

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1977

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4324

1 Сингапурский доллар

1,2558

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4101

1 Турецкая лира

0,1927

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0639

100 Японских йен

1,5291

1 Новозеландский доллар

1,1937

Золото (1 унция)

2974,8895

Серебро (1 унция)

38,4463

Платина (1 унция)

1675,9110

Палладий (1 унция)

3331,7620
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Версия на английском языке Currency exchange rates by Azerbaijan’s central bank (28.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.09.2021)

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