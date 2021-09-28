Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9881, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0235 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9881, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0235 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9881 1 Российский рубль 0,0235 1 Австралийский доллар 1,2410 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6819 1 Бразильский реал 0,3153 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1136 100 Вон Республики Корея 0,1438 1 Чешская крона 0,0782 100 Чилийских песо 0,2140 1 Китайский юань 0, 2634 1 Датская крона 0,2674 1 Грузинский лари 0, 5449 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3304 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1953 1 Швейцарский франк 1,8344 1 Израильский шекель 0, 5310 1 Канадский доллар 1,3485 1 Кувейтский динар 5,6449 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1127 1 Малазийский ринггит 0,4063 1 Мексиканское песо 0,0845 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1977 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4324 1 Сингапурский доллар 1,2558 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4101 1 Турецкая лира 0,1927 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0639 100 Японских йен 1,5291 1 Новозеландский доллар 1,1937 Золото (1 унция) 2974,8895 Серебро (1 унция) 38,4463 Платина (1 унция) 1675,9110 Палладий (1 унция) 3331,7620 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Currency exchange rates by Azerbaijan’s central bank (28.09.2021)