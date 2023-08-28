О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 августа 2023 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26%, составив 1, 8374 маната, курс рубля снизился на 1,11% - 0,0178 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8374

1 Российский рубль

0,0178

1 Австралийский доллар

1,0932

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3488

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0913

100 Вон Республики Корея

0,1284

1 Чешская крона

0,0763

100 Чилийских песо

0,2009

1 Китайский юань

0,2334

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6480

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1421

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1541

1 Швейцарский франк

1,9249

1 Израильский шекель

0,4484

1 Канадский доллар

1,2506

1 Кувейтский динар

5,5109

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3656

1 Мексиканское песо

0,1017

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1591

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4112

1 Сингапурский доллар

1,2541

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2556

1 Турецкая лира

0,0640

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,1610

1 Новозеландский доллар

1,0060

Золото (1 унция)

3257,1745

Серебро (1 унция)

41,1087

Платина (1 унция)

1609,4495

Палладий (1 унция)

2098,9560
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.08.2023)

Самое читаемое

Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi