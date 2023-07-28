Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 1,09% - до 1,8657 маната, курс рубля опустился на 0,53% - до 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8657
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1311
|
1 Аргентинское песо
|
0,0062
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3584
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0951
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1329
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2049
|
1 Китайский юань
|
0,2375
|
1 Датская крона
|
0,2504
|
1 Грузинский лари
|
0,6453
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1730
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1616
|
1 Швейцарский франк
|
1,9571
|
1 Израильский шекель
|
0,4568
|
1 Канадский доллар
|
1,2841
|
1 Кувейтский динар
|
5,5335
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3750
|
1 Мексиканское песо
|
0,1008
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1665
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4216
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2768
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2931
|
1 Турецкая лира
|
0,0631
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0540
|
1 Таджикский сомони
|
0,1558
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2262
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0463
|
Золото (1 унция)
|
3318,5275
|
Серебро (1 унция)
|
41,1757
|
Платина (1 унция)
|
1604,1200
|
Палладий (1 унция)
|
2119,9000