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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 1,09% - до 1,8657 маната, курс рубля опустился на 0,53% - до 0,0188 маната.
Финансы
28 июля 2023 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 1,09% - до 1,8657 маната, курс рубля опустился на 0,53% - до 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8657

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1311

1 Аргентинское песо

0,0062

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3584

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0951

100 Вон Республики Корея

0,1329

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2049

1 Китайский юань

0,2375

1 Датская крона

0,2504

1 Грузинский лари

0,6453

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1730

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1616

1 Швейцарский франк

1,9571

1 Израильский шекель

0,4568

1 Канадский доллар

1,2841

1 Кувейтский динар

5,5335

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3750

1 Мексиканское песо

0,1008

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1665

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4216

1 Сингапурский доллар

1,2768

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2931

1 Турецкая лира

0,0631

1 Тайваньский доллар

0,0540

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2262

1 Новозеландский доллар

1,0463

Золото (1 унция)

3318,5275

Серебро (1 унция)

41,1757

Платина (1 унция)

1604,1200

Палладий (1 унция)

2119,9000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.07.2023)

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