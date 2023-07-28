Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 1,09% - до 1,8657 маната, курс рубля опустился на 0,53% - до 0,0188 маната.

https://static.report.az/photo/cc4197c0-43d0-3ed3-8461-c4da5e314e06.jpg https://static.report.az/photo/cc4197c0-43d0-3ed3-8461-c4da5e314e06.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 1,09% - до 1,8657 маната, курс рубля опустился на 0,53% - до 0,0188 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8657 1 Российский рубль 0,0188 1 Австралийский доллар 1,1311 1 Аргентинское песо 0,0062 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3584 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0951 100 Вон Республики Корея 0,1329 1 Чешская крона 0,0775 100 Чилийских песо 0,2049 1 Китайский юань 0,2375 1 Датская крона 0,2504 1 Грузинский лари 0,6453 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1730 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1616 1 Швейцарский франк 1,9571 1 Израильский шекель 0,4568 1 Канадский доллар 1,2841 1 Кувейтский динар 5,5335 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3750 1 Мексиканское песо 0,1008 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1665 100 Узбекских сумов 0,0147 1 Польский злотый 0,4216 1 Сингапурский доллар 1,2768 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2931 1 Турецкая лира 0,0631 1 Тайваньский доллар 0,0540 1 Таджикский сомони 0,1558 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2262 1 Новозеландский доллар 1,0463 Золото (1 унция) 3318,5275 Серебро (1 унция) 41,1757 Платина (1 унция) 1604,1200 Палладий (1 унция) 2119,9000 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.07.2023)