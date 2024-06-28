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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 июня 2024 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8170 маната, курс рубля повысился на 3,1% - до 0,0199 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8170

1 Российский рубль

0,0199

1 Австралийский доллар

1,1260

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3091

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0919

100 Вон Республики Корея

0,1232

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1780

1 Китайский юань

0,2339

1 Датская крона

0,2436

1 Грузинский лари

0,6071

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1461

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1596

1 Швейцарский франк

1,8898

1 Израильский шекель

0,4522

1 Канадский доллар

1,2381

1 Кувейтский динар

5,5403

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3601

1 Мексиканское песо

0,0920

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1592

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4211

1 Сингапурский доллар

1,2514

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2355

1 Турецкая лира

0,0515

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1590

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0420

100 Японских йен

1,0556

1 Новозеландский доллар

1,0303

Золото (1 унция)

3947,1535

Серебро (1 унция)

49,3810

Платина (1 унция)

1696,8720

Палладиум (1 унция)

1613,3000
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.06.2024)

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