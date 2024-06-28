Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8170 маната, курс рубля повысился на 3,1% - до 0,0199 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8170 1 Российский рубль 0,0199 1 Австралийский доллар 1,1260 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3091 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0919 100 Вон Республики Корея 0,1232 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1780 1 Китайский юань 0,2339 1 Датская крона 0,2436 1 Грузинский лари 0,6071 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1461 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1596 1 Швейцарский франк 1,8898 1 Израильский шекель 0,4522 1 Канадский доллар 1,2381 1 Кувейтский динар 5,5403 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0196 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3601 1 Мексиканское песо 0,0920 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1592 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4211 1 Сингапурский доллар 1,2514 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2355 1 Турецкая лира 0,0515 1 Тайваньский доллар 0,0524 1 Таджикский сомони 0,1590 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0420 100 Японских йен 1,0556 1 Новозеландский доллар 1,0303 Золото (1 унция) 3947,1535 Серебро (1 унция) 49,3810 Платина (1 унция) 1696,8720 Палладиум (1 унция) 1613,3000 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram