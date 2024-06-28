Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8170 маната, курс рубля повысился на 3,1% - до 0,0199 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8170
|
1 Российский рубль
|
0,0199
|
1 Австралийский доллар
|
1,1260
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3091
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0919
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1232
|
1 Чешская крона
|
0,0725
|
100 Чилийских песо
|
0,1780
|
1 Китайский юань
|
0,2339
|
1 Датская крона
|
0,2436
|
1 Грузинский лари
|
0,6071
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1461
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1596
|
1 Швейцарский франк
|
1,8898
|
1 Израильский шекель
|
0,4522
|
1 Канадский доллар
|
1,2381
|
1 Кувейтский динар
|
5,5403
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0196
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3601
|
1 Мексиканское песо
|
0,0920
|
1 Молдавский лей
|
0,0953
|
1 Египетский фунт
|
0,0354
|
1 Норвежская крона
|
0,1592
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4211
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2514
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2355
|
1 Турецкая лира
|
0,0515
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1590
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0420
|
100 Японских йен
|
1,0556
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0303
|
Золото (1 унция)
|
3947,1535
|
Серебро (1 унция)
|
49,3810
|
Платина (1 унция)
|
1696,8720
|
Палладиум (1 унция)
|
1613,3000