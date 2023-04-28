Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, составив 1,8726 маната, курс рубля вырос на 1% - до 0,0209 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8726
|
1 Российский рубль
|
0,0209
|
1 Австралийский доллар
|
1,1246
|
1 Аргентинское песо
|
0,0077
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3415
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0927
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1268
|
1 Чешская крона
|
0,0798
|
100 Чилийских песо
|
0,2119
|
1 Китайский юань
|
0,2458
|
1 Датская крона
|
0,2512
|
1 Грузинский лари
|
0,6801
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1223
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1650
|
1 Швейцарский франк
|
1,9001
|
1 Израильский шекель
|
0,4680
|
1 Канадский доллар
|
1,2493
|
1 Кувейтский динар
|
5,5507
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3812
|
1 Мексиканское песо
|
0,0940
|
1 Молдавский лей
|
0,0945
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1599
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4091
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2730
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2969
|
1 Турецкая лира
|
0,0874
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1564
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2612
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0443
|
Золото (1 унция)
|
3379,0730
|
Серебро (1 унция)
|
42,4560
|
Платина (1 унция)
|
1843,7265
|
Палладий (1 унция)
|
2564,2290