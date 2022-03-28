Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,13% - до 1,8619, курс рубля вырос на 3,03% - до 0,0170 маната.

https://static.report.az/photo/8da0a29b-1a7b-3b10-8d5b-02d548e0cda0.jpg https://static.report.az/photo/8da0a29b-1a7b-3b10-8d5b-02d548e0cda0.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,13% - до 1,8619, курс рубля вырос на 3,03% - до 0,0170 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8619 1 Российский рубль 0,0170 1 Австралийский доллар 1,2787 1 Аргентинское песо 0,0154 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3585 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1164 100 Вон Республики Корея 0,1386 1 Чешская крона 0,0756 100 Чилийских песо 0,2185 1 Китайский юань 0,2666 1 Датская крона 0,2503 1 Грузинский лари 0,5313 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2348 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1800 1 Швейцарский франк 1,8202 1 Израильский шекель 0,5286 1 Канадский доллар 1,3604 1 Кувейтский динар 5,5871 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0172 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4035 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0927 1 Египетский фунт 0,0927 1 Норвежская крона 0,1969 100 Узбекских сум 0,0148 1 Польский злотый 0,3969 1 Сингапурский доллар 1,2490 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3450 1 Турецкая лира 0,1146 1 Тайваньский доллар 0,0589 1 Таджикский сомони 0,1405 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0576 100 Японских йен 1,3813 1 Новозеландский доллар 1,1804 Золото (1 унция) 3300,8390 Серебро (1 унция) 42,6778 Платина (1 унция) 1698,3255 Палладий (1 унция) 4056,7950 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.03.2022)