Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,13% - до 1,8619, курс рубля вырос на 3,03% - до 0,0170 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8619
|
1 Российский рубль
|
0,0170
|
1 Австралийский доллар
|
1,2787
|
1 Аргентинское песо
|
0,0154
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3585
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1164
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1386
|
1 Чешская крона
|
0,0756
|
100 Чилийских песо
|
0,2185
|
1 Китайский юань
|
0,2666
|
1 Датская крона
|
0,2503
|
1 Грузинский лари
|
0,5313
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2348
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1800
|
1 Швейцарский франк
|
1,8202
|
1 Израильский шекель
|
0,5286
|
1 Канадский доллар
|
1,3604
|
1 Кувейтский динар
|
5,5871
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0172
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4035
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0927
|
1 Египетский фунт
|
0,0927
|
1 Норвежская крона
|
0,1969
|
100 Узбекских сум
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,3969
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2490
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3450
|
1 Турецкая лира
|
0,1146
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0589
|
1 Таджикский сомони
|
0,1405
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0576
|
100 Японских йен
|
1,3813
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1804
|
Золото (1 унция)
|
3300,8390
|
Серебро (1 унция)
|
42,6778
|
Платина (1 унция)
|
1698,3255
|
Палладий (1 унция)
|
4056,7950