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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,13% - до 1,8619, курс рубля вырос на 3,03% - до 0,0170 маната.
Финансы
28 марта 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,13% - до 1,8619, курс рубля вырос на 3,03% - до 0,0170 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8619

1 Российский рубль

0,0170

1 Австралийский доллар

1,2787

1 Аргентинское песо

0,0154

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3585

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1164

100 Вон Республики Корея

0,1386

1 Чешская крона

0,0756

100 Чилийских песо

0,2185

1 Китайский юань

0,2666

1 Датская крона

0,2503

1 Грузинский лари

0,5313

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2348

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1800

1 Швейцарский франк

1,8202

1 Израильский шекель

0,5286

1 Канадский доллар

1,3604

1 Кувейтский динар

5,5871

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0172

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4035

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0927

1 Египетский фунт

0,0927

1 Норвежская крона

0,1969

100 Узбекских сум

0,0148

1 Польский злотый

0,3969

1 Сингапурский доллар

1,2490

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3450

1 Турецкая лира

0,1146

1 Тайваньский доллар

0,0589

1 Таджикский сомони

0,1405

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,3813

1 Новозеландский доллар

1,1804

Золото (1 унция)

3300,8390

Серебро (1 унция)

42,6778

Платина (1 унция)

1698,3255

Палладий (1 унция)

4056,7950
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.03.2022)

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