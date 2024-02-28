Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8414 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8414
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1081
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3445
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0888
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1273
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1730
|
1 Китайский юань
|
0,2361
|
1 Датская крона
|
0,2470
|
1 Грузинский лари
|
0,6398
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1532
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1646
|
1 Швейцарский франк
|
1,9317
|
1 Израильский шекель
|
0,4711
|
1 Канадский доллар
|
1,2552
|
1 Кувейтский динар
|
5,5248
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3571
|
1 Мексиканское песо
|
0,0996
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1610
|
100 Узбекских сумов
|
0,0136
|
1 Польский злотый
|
0,4276
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2635
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2585
|
1 Турецкая лира
|
0,0546
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0444
|
100 Японских йен
|
1,1288
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0393
|
Золото (1 унция)
|
3451,2805
|
Серебро (1 унция)
|
38,0889
|
Платина (1 унция)
|
1508,2230
|
Палладиум (1 унция)
|
1586,2190