Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8414 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8414 1 Российский рубль 0,0184 1 Австралийский доллар 1,1081 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3445 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0888 100 Вон Республики Корея 0,1273 1 Чешская крона 0,0727 100 Чилийских песо 0,1730 1 Китайский юань 0,2361 1 Датская крона 0,2470 1 Грузинский лари 0,6398 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1532 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1646 1 Швейцарский франк 1,9317 1 Израильский шекель 0,4711 1 Канадский доллар 1,2552 1 Кувейтский динар 5,5248 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3571 1 Мексиканское песо 0,0996 1 Молдавский лей 0,0955 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1610 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4276 1 Сингапурский доллар 1,2635 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2585 1 Турецкая лира 0,0546 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0444 100 Японских йен 1,1288 1 Новозеландский доллар 1,0393 Золото (1 унция) 3451,2805 Серебро (1 унция) 38,0889 Платина (1 унция) 1508,2230 Палладиум (1 унция) 1586,2190 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.02.2024)