Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,66% - до 1,8950, курс рубля понизился на 21,5% - до 0,0157 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8950
|
1 Российский рубль
|
0,0157
|
1 Австралийский доллар
|
1,2209
|
1 Аргентинское песо
|
0,0158
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3299
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1108
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1410
|
1 Чешская крона
|
0,0757
|
100 Чилийских песо
|
0,2119
|
1 Китайский юань
|
0,2693
|
1 Датская крона
|
0,2547
|
1 Грузинский лари
|
0,5417
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2687
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1775
|
1 Швейцарский франк
|
1,8352
|
1 Израильский шекель
|
0,5263
|
1 Канадский доллар
|
1,3274
|
1 Кувейтский динар
|
5,6082
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4045
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0926
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1891
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4028
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2504
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3702
|
1 Турецкая лира
|
0,1207
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4710
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1360
|
Золото (1 унция)
|
3249,9835
|
Серебро (1 унция)
|
41,4338
|
Платина (1 унция)
|
1805,6040
|
Палладий (1 унция)
|
4268,6405