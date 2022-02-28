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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2022) Валюта
Финансы
28 февраля 2022 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,66% - до 1,8950, курс рубля понизился на 21,5% - до 0,0157 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8950

1 Российский рубль

0,0157

1 Австралийский доллар

1,2209

1 Аргентинское песо

0,0158

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3299

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1108

100 Вон Республики Корея

0,1410

1 Чешская крона

0,0757

100 Чилийских песо

0,2119

1 Китайский юань

0,2693

1 Датская крона

0,2547

1 Грузинский лари

0,5417

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2687

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1775

1 Швейцарский франк

1,8352

1 Израильский шекель

0,5263

1 Канадский доллар

1,3274

1 Кувейтский динар

5,6082

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4045

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0926

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1891

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4028

1 Сингапурский доллар

1,2504

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3702

1 Турецкая лира

0,1207

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4710

1 Новозеландский доллар

1,1360

Золото (1 унция)

3249,9835

Серебро (1 унция)

41,4338

Платина (1 унция)

1805,6040

Палладий (1 унция)

4268,6405
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.02.2022)

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