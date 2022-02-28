Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.02.2022)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,66% - до 1,8950, курс рубля понизился на 21,5% - до 0,0157 маната.