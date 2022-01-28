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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8958, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0219 маната.
Финансы
28 января 2022 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8958, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0219 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8958

1 Российский рубль

0,0219

1 Австралийский доллар

1,1948

1 Аргентинское песо

0,0162

1 Белорусский рубль

0,6482

1 Бразильский реал

0,3142

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1101

100 Вон Республики Корея

0,1409

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2109

1 Китайский юань

0, 2674

1 Датская крона

0,2547

1 Грузинский лари

0,5565

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2791

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1813

1 Швейцарский франк

1,8274

1 Израильский шекель

0, 5320

1 Канадский доллар

1,3351

1 Кувейтский динар

5,6154

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4058

1 Мексиканское песо

0,0819

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1902

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4154

1 Сингапурский доллар

1,2565

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3665

1 Турецкая лира

0,1248

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0588

100 Японских йен

1,4729

1 Новозеландский доллар

1,1178

Золото (1 унция)

3057,7815

Серебро (1 унция)

38,6833

Платина (1 унция)

1750,7280

Палладий (1 унция)

4034,3125
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.01.2022)

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