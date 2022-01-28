Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8958, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0219 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8958
|
1 Российский рубль
|
0,0219
|
1 Австралийский доллар
|
1,1948
|
1 Аргентинское песо
|
0,0162
|
1 Белорусский рубль
|
0,6482
|
1 Бразильский реал
|
0,3142
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1101
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1409
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2109
|
1 Китайский юань
|
0, 2674
|
1 Датская крона
|
0,2547
|
1 Грузинский лари
|
0,5565
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2791
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1813
|
1 Швейцарский франк
|
1,8274
|
1 Израильский шекель
|
0, 5320
|
1 Канадский доллар
|
1,3351
|
1 Кувейтский динар
|
5,6154
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4058
|
1 Мексиканское песо
|
0,0819
|
1 Молдавский лей
|
0,0948
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1902
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4154
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2565
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3665
|
1 Турецкая лира
|
0,1248
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0588
|
100 Японских йен
|
1,4729
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1178
|
Золото (1 унция)
|
3057,7815
|
Серебро (1 унция)
|
38,6833
|
Платина (1 унция)
|
1750,7280
|
Палладий (1 унция)
|
4034,3125