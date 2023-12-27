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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 декабря 2023 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8771 маната, курс российского рубля снизился на 0,5% - до 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8771

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1622

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5149

1 Бразильский реал

0,3526

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0914

100 Вон Республики Корея

0,1313

1 Чешская крона

0,0763

100 Чилийских песо

0,1904

1 Китайский юань

0,2378

1 Датская крона

0,2518

1 Грузинский лари

0,6320

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1642

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1701

1 Швейцарский франк

1,9917

1 Израильский шекель

0,4689

1 Канадский доллар

1,2890

1 Кувейтский динар

5,5301

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3670

1 Мексиканское песо

0,1001

1 Молдавский лей

0,0971

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1673

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4333

1 Сингапурский доллар

1,2848

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2808

1 Турецкая лира

0,0580

1 Тайваньский доллар

0,0550

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0454

100 Японских йен

1,1922

1 Новозеландский доллар

1,0772

Золото (1 унция)

3511,9365

Серебро (1 унция)

41,1494

Платина (1 унция)

1668,6265

Палладиум (1 унция)

2013,6500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.12.2023)

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