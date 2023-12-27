Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8771 маната, курс российского рубля снизился на 0,5% - до 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8771
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1622
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5149
|
1 Бразильский реал
|
0,3526
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0914
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1313
|
1 Чешская крона
|
0,0763
|
100 Чилийских песо
|
0,1904
|
1 Китайский юань
|
0,2378
|
1 Датская крона
|
0,2518
|
1 Грузинский лари
|
0,6320
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1642
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1701
|
1 Швейцарский франк
|
1,9917
|
1 Израильский шекель
|
0,4689
|
1 Канадский доллар
|
1,2890
|
1 Кувейтский динар
|
5,5301
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3670
|
1 Мексиканское песо
|
0,1001
|
1 Молдавский лей
|
0,0971
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1673
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4333
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2848
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2808
|
1 Турецкая лира
|
0,0580
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0550
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0454
|
100 Японских йен
|
1,1922
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0772
|
Золото (1 унция)
|
3511,9365
|
Серебро (1 унция)
|
41,1494
|
Платина (1 унция)
|
1668,6265
|
Палладиум (1 унция)
|
2013,6500