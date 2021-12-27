Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9241, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9241
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2294
|
1 Аргентинское песо
|
0,0166
|
1 Белорусский рубль
|
0,6751
|
1 Бразильский реал
|
0,2996
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1094
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1433
|
1 Чешская крона
|
0,0769
|
100 Чилийских песо
|
0,1970
|
1 Китайский юань
|
0, 2668
|
1 Датская крона
|
0,2588
|
1 Грузинский лари
|
0,5530
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2794
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1864
|
1 Швейцарский франк
|
1,8486
|
1 Израильский шекель
|
0, 5391
|
1 Канадский доллар
|
1,3266
|
1 Кувейтский динар
|
5,6183
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4060
|
1 Мексиканское песо
|
0,0824
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1922
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4158
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2529
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3793
|
1 Турецкая лира
|
0,1548
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,4856
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1587
|
Золото (1 унция)
|
3075,9460
|
Серебро (1 унция)
|
38,7104
|
Платина (1 унция)
|
1645,7445
|
Палладий (1 унция)
|
3329,3735