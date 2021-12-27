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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2021) Валюта
Финансы
27 декабря 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9241, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9241

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2294

1 Аргентинское песо

0,0166

1 Белорусский рубль

0,6751

1 Бразильский реал

0,2996

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1094

100 Вон Республики Корея

0,1433

1 Чешская крона

0,0769

100 Чилийских песо

0,1970

1 Китайский юань

0, 2668

1 Датская крона

0,2588

1 Грузинский лари

0,5530

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2794

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1864

1 Швейцарский франк

1,8486

1 Израильский шекель

0, 5391

1 Канадский доллар

1,3266

1 Кувейтский динар

5,6183

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4060

1 Мексиканское песо

0,0824

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1922

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4158

1 Сингапурский доллар

1,2529

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3793

1 Турецкая лира

0,1548

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,4856

1 Новозеландский доллар

1,1587

Золото (1 унция)

3075,9460

Серебро (1 унция)

38,7104

Платина (1 унция)

1645,7445

Палладий (1 унция)

3329,3735
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.12.2021)

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