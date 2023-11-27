Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,8610, курс рубля понизился на 0,5%, до 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8610
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1174
|
1 Аргентинское песо
|
0,0048
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3468
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0904
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1301
|
1 Чешская крона
|
0,0762
|
100 Чилийских песо
|
0,1956
|
1 Китайский юань
|
0,2376
|
1 Датская крона
|
0,2496
|
1 Грузинский лари
|
0,6280
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1432
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1625
|
1 Швейцарский франк
|
1,9271
|
1 Израильский шекель
|
0,4545
|
1 Канадский доллар
|
1,2452
|
1 Кувейтский динар
|
5,5145
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3631
|
1 Мексиканское песо
|
0,0994
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1587
|
100 Узбекских сум
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4260
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2697
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2626
|
1 Турецкая лира
|
0,0588
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0471
|
100 Японских йен
|
1,1406
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0310
|
Золото (1 унция)
|
3423,0605
|
Серебро (1 унция)
|
41,9373
|
Платина (1 унция)
|
1586,5760
|
Палладий (1 унция)
|
1826,0805