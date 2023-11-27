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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 ноября 2023 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,8610, курс рубля понизился на 0,5%, до 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8610

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1174

1 Аргентинское песо

0,0048

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3468

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0904

100 Вон Республики Корея

0,1301

1 Чешская крона

0,0762

100 Чилийских песо

0,1956

1 Китайский юань

0,2376

1 Датская крона

0,2496

1 Грузинский лари

0,6280

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1432

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1625

1 Швейцарский франк

1,9271

1 Израильский шекель

0,4545

1 Канадский доллар

1,2452

1 Кувейтский динар

5,5145

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3631

1 Мексиканское песо

0,0994

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1587

100 Узбекских сум

0,0138

1 Польский злотый

0,4260

1 Сингапурский доллар

1,2697

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2626

1 Турецкая лира

0,0588

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0471

100 Японских йен

1,1406

1 Новозеландский доллар

1,0310

Золото (1 унция)

3423,0605

Серебро (1 унция)

41,9373

Платина (1 унция)

1586,5760

Палладий (1 унция)

1826,0805
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.11.2023)

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