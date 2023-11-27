Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,8610, курс рубля понизился на 0,5%, до 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8610 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1174 1 Аргентинское песо 0,0048 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3468 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0904 100 Вон Республики Корея 0,1301 1 Чешская крона 0,0762 100 Чилийских песо 0,1956 1 Китайский юань 0,2376 1 Датская крона 0,2496 1 Грузинский лари 0,6280 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1432 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1625 1 Швейцарский франк 1,9271 1 Израильский шекель 0,4545 1 Канадский доллар 1,2452 1 Кувейтский динар 5,5145 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3631 1 Мексиканское песо 0,0994 1 Молдавский лей 0,0955 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1587 100 Узбекских сум 0,0138 1 Польский злотый 0,4260 1 Сингапурский доллар 1,2697 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2626 1 Турецкая лира 0,0588 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1554 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0471 100 Японских йен 1,1406 1 Новозеландский доллар 1,0310 Золото (1 унция) 3423,0605 Серебро (1 унция) 41,9373 Платина (1 унция) 1586,5760 Палладий (1 унция) 1826,0805 Подпишитесь на наш Telegram канал

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