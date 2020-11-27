Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2020)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,01%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% - до 2,0271 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0225 маната.