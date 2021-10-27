Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,04% - до 1,9727, курс рубля на 0,4% - до 0,0245 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9727 1 Российский рубль 0,0245 1 Австралийский доллар 1,2788 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,7049 1 Бразильский реал 0,3054 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1145 100 Вон Республики Корея 0,1452 1 Чешская крона 0,0767 100 Чилийских песо 0,2114 1 Китайский юань 0, 2663 1 Датская крона 0,2652 1 Грузинский лари 0, 5405 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3415 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1975 1 Швейцарский франк 1,8495 1 Израильский шекель 0, 5316 1 Канадский доллар 1,3722 1 Кувейтский динар 5,6357 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4096 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0968 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,2034 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4279 1 Сингапурский доллар 1,2614 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4052 1 Турецкая лира 0,1781 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1511 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0643 100 Японских йен 1,4918 1 Новозеландский доллар 1,2178 Золото (1 унция) 3042,3880 Серебро (1 унция) 40,8958 Платина (1 унция) 1746,0615 Палладий (1 унция) 3428,6365 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.10.2021)