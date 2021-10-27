О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 октября 2021 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,04% - до 1,9727, курс рубля на 0,4% - до 0,0245 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9727

1 Российский рубль

0,0245

1 Австралийский доллар

1,2788

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,7049

1 Бразильский реал

0,3054

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1145

100 Вон Республики Корея

0,1452

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,2114

1 Китайский юань

0, 2663

1 Датская крона

0,2652

1 Грузинский лари

0, 5405

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3415

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1975

1 Швейцарский франк

1,8495

1 Израильский шекель

0, 5316

1 Канадский доллар

1,3722

1 Кувейтский динар

5,6357

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4096

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2034

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4279

1 Сингапурский доллар

1,2614

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4052

1 Турецкая лира

0,1781

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1511

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0643

100 Японских йен

1,4918

1 Новозеландский доллар

1,2178

Золото (1 унция)

3042,3880

Серебро (1 унция)

40,8958

Платина (1 унция)

1746,0615

Палладий (1 унция)

3428,6365
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2021)

Самое важное

В Азербайджане на 2022 год на телевидение и радио выделено 458 млн манатов
В Азербайджане на 2022 год на телевидение и радио выделено 458 млн манатов
27 октября 2021 г. 10:40
Сводный бюджет Азербайджана составит около 33 млрд манатов
Сводный бюджет Азербайджана составит около 33 млрд манатов
27 октября 2021 г. 09:53
Из госбюджета на образование в 2022 году выделено более 3,8 млрд манатов
Из госбюджета на образование в 2022 году выделено более 3,8 млрд манатов
27 октября 2021 г. 09:40
Информационное агентство Report отмечает 7-летие 
Информационное агентство Report отмечает 7-летие 
27 октября 2021 г. 09:00
Глава СГБ: Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за рубежом вызывает обеспокоенность
Глава СГБ: Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за рубежом вызывает обеспокоенность
26 октября 2021 г. 11:49
Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана
Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана
26 октября 2021 г. 11:20
Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции Губадлы
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции "Губадлы"
26 октября 2021 г. 01:06
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание
25 октября 2021 г. 22:30
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
25 октября 2021 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi