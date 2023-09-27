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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,7951 маната, курс рубля на 0,6% - до 0,0176 маната.
Финансы
27 сентября 2023 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,7951 маната, курс рубля на 0,6% - до 0,0176 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7951

1 Российский рубль

0,0176

1 Австралийский доллар

1,0849

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3406

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0891

100 Вон Республики Корея

0,1259

1 Чешская крона

0,0735

100 Чилийских песо

0,1881

1 Китайский юань

0,2327

1 Датская крона

0,2407

1 Грузинский лари

0,6368

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0647

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1544

1 Швейцарский франк

1,8636

1 Израильский шекель

0,4432

1 Канадский доллар

1,2573

1 Кувейтский динар

5,4963

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3612

1 Мексиканское песо

0,0969

1 Молдавский лей

0,0939

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1571

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,3897

1 Сингапурский доллар

1,2403

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2327

1 Турецкая лира

0,0623

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1407

1 Новозеландский доллар

1,0077

Золото (1 унция)

3225,0190

Серебро (1 унция)

38,5953

Платина (1 унция)

1544,5350

Палладиум (1 унция)

2107,3795
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.09.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.09.2023)

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