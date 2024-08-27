Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,1% - до 1,8986 маната, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8986
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1535
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3093
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0959
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1278
|
1 Чешская крона
|
0,0758
|
100 Чилийских песо
|
0,1877
|
1 Китайский юань
|
0,2386
|
1 Датская крона
|
0,2545
|
1 Грузинский лари
|
0,6299
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2431
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1665
|
1 Швейцарский франк
|
2,0070
|
1 Израильский шекель
|
0,4620
|
1 Канадский доллар
|
1,2611
|
1 Кувейтский динар
|
5,5670
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3903
|
1 Мексиканское песо
|
0,0875
|
1 Молдавский лей
|
0,0976
|
1 Египетский фунт
|
0,0349
|
1 Норвежская крона
|
0,1612
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4435
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3035
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2947
|
1 Турецкая лира
|
0,0500
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1604
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1753
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0575
|
Золото (1 унция)
|
4262,1635
|
Серебро (1 унция)
|
50,7637
|
Платина (1 унция)
|
1624,7410
|
Палладиум (1 унция)
|
1637,3635