О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 августа 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,1% - до 1,8986 маната, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8986

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1535

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3093

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0959

100 Вон Республики Корея

0,1278

1 Чешская крона

0,0758

100 Чилийских песо

0,1877

1 Китайский юань

0,2386

1 Датская крона

0,2545

1 Грузинский лари

0,6299

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2431

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1665

1 Швейцарский франк

2,0070

1 Израильский шекель

0,4620

1 Канадский доллар

1,2611

1 Кувейтский динар

5,5670

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3903

1 Мексиканское песо

0,0875

1 Молдавский лей

0,0976

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1612

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4435

1 Сингапурский доллар

1,3035

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2947

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1753

1 Новозеландский доллар

1,0575

Золото (1 унция)

4262,1635

Серебро (1 унция)

50,7637

Платина (1 унция)

1624,7410

Палладиум (1 унция)

1637,3635
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.08.2024)

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2024)
27 августа 2024 г. 09:09
Toncoin подешевел более чем на 19% после задержания Дурова
Toncoin подешевел более чем на 19% после задержания Дурова
26 августа 2024 г. 19:30
НИИ водного хозяйства и мелиорации выбирает аудитора
НИИ водного хозяйства и мелиорации выбирает аудитора
26 августа 2024 г. 15:47
ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования
ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования
26 августа 2024 г. 11:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2024)
26 августа 2024 г. 09:21
Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли почти на 7%
Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли почти на 7%
24 августа 2024 г. 13:26
Рынок страхования non-life в Азербайджане вырос на 2%
Рынок страхования non-life в Азербайджане вырос на 2%
24 августа 2024 г. 12:56
Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 76%
Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 76%
24 августа 2024 г. 12:35
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос более чем на 3%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос более чем на 3%
24 августа 2024 г. 11:54
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 12%
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 12%
24 августа 2024 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi