Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,8862 маната, курс рубля вырос на 0,53% - до 0,0189 маната.

https://static.report.az/photo/ae7aa93a-6fdf-354d-aa78-36ce041edfd2.jpg https://static.report.az/photo/ae7aa93a-6fdf-354d-aa78-36ce041edfd2.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,8862 маната, курс рубля вырос на 0,53% - до 0,0189 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8862 1 Российский рубль 0,0189 1 Австралийский доллар 1,1580 1 Аргентинское песо 0,0062 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3588 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0967 100 Вон Республики Корея 0,1334 1 Чешская крона 0,0785 100 Чилийских песо 0,2063 1 Китайский юань 0,2384 1 Датская крона 0,2531 1 Грузинский лари 0,6508 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,2027 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1639 1 Швейцарский франк 1,9767 1 Израильский шекель 0,4614 1 Канадский доллар 1,2905 1 Кувейтский динар 5,5427 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3756 1 Мексиканское песо 0,1010 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1689 100 Узбекских сумов 0,0146 1 Польский злотый 0,4267 1 Сингапурский доллар 1,2849 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2888 1 Турецкая лира 0,0631 1 Тайваньский доллар 0,0545 1 Таджикский сомони 0,1558 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2144 1 Новозеландский доллар 1,0633 Золото (1 унция) 3360,1010 Серебро (1 унция) 42,5584 Платина (1 унция) 1650,8700 Палладиум (1 унция) 2154,9625 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.07.2023)