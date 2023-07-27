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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,8862 маната, курс рубля вырос на 0,53% - до 0,0189 маната.
Финансы
27 июля 2023 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,8862 маната, курс рубля вырос на 0,53% - до 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8862

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1580

1 Аргентинское песо

0,0062

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3588

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0967

100 Вон Республики Корея

0,1334

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2063

1 Китайский юань

0,2384

1 Датская крона

0,2531

1 Грузинский лари

0,6508

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,2027

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1639

1 Швейцарский франк

1,9767

1 Израильский шекель

0,4614

1 Канадский доллар

1,2905

1 Кувейтский динар

5,5427

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3756

1 Мексиканское песо

0,1010

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1689

100 Узбекских сумов

0,0146

1 Польский злотый

0,4267

1 Сингапурский доллар

1,2849

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2888

1 Турецкая лира

0,0631

1 Тайваньский доллар

0,0545

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2144

1 Новозеландский доллар

1,0633

Золото (1 унция)

3360,1010

Серебро (1 унция)

42,5584

Платина (1 унция)

1650,8700

Палладиум (1 унция)

2154,9625
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.07.2023)

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