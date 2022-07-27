Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,74%, до 1,7254, курс рубля - на 2,75%, до 0,0283 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7254 1 Российский рубль 0,0283 1 Австралийский доллар 1,1789 1 Аргентинское песо 0,0130 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3178 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1007 100 Вон Республики Корея 0,1294 1 Чешская крона 0,0702 100 Чилийских песо 0,1839 1 Китайский юань 0,2513 1 Датская крона 0,2318 1 Грузинский лари 0,6117 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0502 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1652 1 Швейцарский франк 1,7675 1 Израильский шекель 0,4935 1 Канадский доллар 1,3219 1 Кувейтский динар 5,5317 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3812 1 Мексиканское песо 0,0832 1 Молдавский лей 0,0883 1 Египетский фунт 0,0898 1 Норвежская крона 0,1724 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3627 1 Сингапурский доллар 1,2242 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2367 1 Турецкая лира 0,0952 1 Тайваньский доллар 0,0567 1 Таджикский сомони 0,1658 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2407 1 Новозеландский доллар 1,0602 Золото (1 унция) 2915,2195 Серебро (1 унция) 31,5733 Платина (1 унция) 1486,4800 Палладий (1 унция) 3438,9725 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.07.2022)