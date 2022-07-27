Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,74%, до 1,7254, курс рубля - на 2,75%, до 0,0283 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7254
|
1 Российский рубль
|
0,0283
|
1 Австралийский доллар
|
1,1789
|
1 Аргентинское песо
|
0,0130
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3178
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1007
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1294
|
1 Чешская крона
|
0,0702
|
100 Чилийских песо
|
0,1839
|
1 Китайский юань
|
0,2513
|
1 Датская крона
|
0,2318
|
1 Грузинский лари
|
0,6117
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0502
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1652
|
1 Швейцарский франк
|
1,7675
|
1 Израильский шекель
|
0,4935
|
1 Канадский доллар
|
1,3219
|
1 Кувейтский динар
|
5,5317
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3812
|
1 Мексиканское песо
|
0,0832
|
1 Молдавский лей
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0898
|
1 Норвежская крона
|
0,1724
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3627
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2242
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2367
|
1 Турецкая лира
|
0,0952
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0567
|
1 Таджикский сомони
|
0,1658
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2407
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0602
|
Золото (1 унция)
|
2915,2195
|
Серебро (1 унция)
|
31,5733
|
Платина (1 унция)
|
1486,4800
|
Палладий (1 унция)
|
3438,9725