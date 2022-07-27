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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
27 июля 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,74%, до 1,7254, курс рубля - на 2,75%, до 0,0283 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7254

1 Российский рубль

0,0283

1 Австралийский доллар

1,1789

1 Аргентинское песо

0,0130

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3178

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1007

100 Вон Республики Корея

0,1294

1 Чешская крона

0,0702

100 Чилийских песо

0,1839

1 Китайский юань

0,2513

1 Датская крона

0,2318

1 Грузинский лари

0,6117

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0502

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1652

1 Швейцарский франк

1,7675

1 Израильский шекель

0,4935

1 Канадский доллар

1,3219

1 Кувейтский динар

5,5317

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3812

1 Мексиканское песо

0,0832

1 Молдавский лей

0,0883

1 Египетский фунт

0,0898

1 Норвежская крона

0,1724

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3627

1 Сингапурский доллар

1,2242

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2367

1 Турецкая лира

0,0952

1 Тайваньский доллар

0,0567

1 Таджикский сомони

0,1658

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2407

1 Новозеландский доллар

1,0602

Золото (1 унция)

2915,2195

Серебро (1 унция)

31,5733

Платина (1 унция)

1486,4800

Палладий (1 унция)

3438,9725
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.07.2022)

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