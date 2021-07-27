Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 2,0067, курс рубля на 0,44% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0067 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2550 1 Аргентинское песо 0,0176 1 Белорусский рубль 0,6748 1 Бразильский реал 0,3283 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1150 100 Вон Республики Корея 0,1478 1 Чешская крона 0,0782 100 Чилийских песо 0,2236 1 Китайский юань 0,2625 1 Датская крона 0,2698 1 Грузинский лари 0,5510 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3508 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1971 1 Швейцарский франк 1,8558 1 Израильский шекель 0,5221 1 Канадский доллар 1,3552 1 Кувейтский динар 5,6504 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1127 1 Малазийский ринггит 0,4020 1 Мексиканское песо 0,0848 1 Молдавский лей 0,0943 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0,1928 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4367 1 Сингапурский доллар 1,2516 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4168 1 Турецкая лира 0,1986 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0629 100 Японских йен 1,5422 1 Новозеландский доллар 1,1894 Золото (1 унция) 3058,1810 Серебро (1 унция) 42,8850 Платина (1 унция) 1811,7155 Палладий (1 унция) 4493,1680 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook