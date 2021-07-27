Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 2,0067, курс рубля на 0,44% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0067
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2550
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6748
|
1 Бразильский реал
|
0,3283
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1150
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1478
|
1 Чешская крона
|
0,0782
|
100 Чилийских песо
|
0,2236
|
1 Китайский юань
|
0,2625
|
1 Датская крона
|
0,2698
|
1 Грузинский лари
|
0,5510
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3508
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1971
|
1 Швейцарский франк
|
1,8558
|
1 Израильский шекель
|
0,5221
|
1 Канадский доллар
|
1,3552
|
1 Кувейтский динар
|
5,6504
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4020
|
1 Мексиканское песо
|
0,0848
|
1 Молдавский лей
|
0,0943
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,1928
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4367
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2516
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4168
|
1 Турецкая лира
|
0,1986
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0629
|
100 Японских йен
|
1,5422
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1894
|
Золото (1 унция)
|
3058,1810
|
Серебро (1 унция)
|
42,8850
|
Платина (1 унция)
|
1811,7155
|
Палладий (1 унция)
|
4493,1680