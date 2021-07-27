О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 июля 2021 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 2,0067, курс рубля на 0,44% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0067

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2550

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6748

1 Бразильский реал

0,3283

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1150

100 Вон Республики Корея

0,1478

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2236

1 Китайский юань

0,2625

1 Датская крона

0,2698

1 Грузинский лари

0,5510

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3508

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1971

1 Швейцарский франк

1,8558

1 Израильский шекель

0,5221

1 Канадский доллар

1,3552

1 Кувейтский динар

5,6504

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4020

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,1928

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4367

1 Сингапурский доллар

1,2516

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4168

1 Турецкая лира

0,1986

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0629

100 Японских йен

1,5422

1 Новозеландский доллар

1,1894

Золото (1 унция)

3058,1810

Серебро (1 унция)

42,8850

Платина (1 унция)

1811,7155

Палладий (1 унция)

4493,1680
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.07.2021)

Самое важное

Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Давтян и Суджян рассказали, как их принудили к шпионажу - ОБНОВЛЕНО
Давтян и Суджян рассказали, как их принудили к шпионажу - ОБНОВЛЕНО
26 июля 2021 г. 14:40
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут Бакинскую декларацию
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут "Бакинскую декларацию"
26 июля 2021 г. 12:39
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
26 июля 2021 г. 06:01
Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы МИД Сербии
Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы МИД Сербии
25 июля 2021 г. 22:34
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России
25 июля 2021 г. 19:57
Зарубежные журналисты посетили Агдам
ФотоЗарубежные журналисты посетили Агдам
24 июля 2021 г. 16:20
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi