Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8179 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0193 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8179 1 Российский рубль 0,0193 1 Австралийский доллар 1,1330 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3079 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0937 100 Вон Республики Корея 0,1225 1 Чешская крона 0,0730 100 Чилийских песо 0,1788 1 Китайский юань 0,2339 1 Датская крона 0,2437 1 Грузинский лари 0,5997 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1482 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1609 1 Швейцарский франк 1,8957 1 Израильский шекель 0,4530 1 Канадский доллар 1,2415 1 Кувейтский динар 5,5425 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0196 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3602 1 Мексиканское песо 0,0928 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1594 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4214 1 Сингапурский доллар 1,2530 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2344 1 Турецкая лира 0,0518 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1590 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0419 100 Японских йен 1,0602 1 Новозеландский доллар 1,0347 Золото (1 унция) 3910,9690 Серебро (1 унция) 48,9277 Платина (1 унция) 1716,3285 Палладиум (1 унция) 1577,6000 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.06.2024)