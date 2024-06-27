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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 июня 2024 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8179 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8179

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1330

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3079

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0937

100 Вон Республики Корея

0,1225

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1788

1 Китайский юань

0,2339

1 Датская крона

0,2437

1 Грузинский лари

0,5997

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1482

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1609

1 Швейцарский франк

1,8957

1 Израильский шекель

0,4530

1 Канадский доллар

1,2415

1 Кувейтский динар

5,5425

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3602

1 Мексиканское песо

0,0928

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1594

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4214

1 Сингапурский доллар

1,2530

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2344

1 Турецкая лира

0,0518

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1590

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0419

100 Японских йен

1,0602

1 Новозеландский доллар

1,0347

Золото (1 унция)

3910,9690

Серебро (1 унция)

48,9277

Платина (1 унция)

1716,3285

Палладиум (1 унция)

1577,6000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.06.2024)

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