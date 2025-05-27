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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 мая 2025 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9343 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 2,1262 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9343

1 Российский рубль

2,1262

1 Австралийский доллар

1,1003

1 Аргентинское песо

0,5655

1 Белорусский рубль

0,9878

1 Бразильский реал

0,4628

1 Дирхам ОАЭ

0,1240

1 Южноафриканский рэнд

0,0777

100 Вон Республики Корея

0,2364

1 Чешская крона

0,2594

100 Чилийских песо

0,6213

1 Китайский юань

0,2169

1 Датская крона

0,0199

1 Грузинский лари

2,3044

1 Гонконгский доллар

0,0292

1 Индийская рупия

0,1784

1 Британский фунт стерлингов

2,0690

100 Индонезийских рупий

0,4783

100 Иранских риалов

1,2369

1 Шведская крона

5,5483

1 Швейцарский франк

0,3326

1 Израильский шекель

0,4664

1 Канадский доллар

0,0197

1 Кувейтский динар

0,4793

1 Казахстанский тенге

0,0983

1 Киргизский сом

0,1682

100 Ливанских фунтов

0,0132

1 Малазийский ринггит

0,6018

1 Мексиканское песо

0,4559

1 Молдавский лей

0,3819

1 Египетский фунт

0,0165

1 Норвежская крона

1,3226

100 Узбекских сумов

0,4532

1 Польский злотый

2,3093

1 Сингапурский доллар

0,0436

1 Саудовский риал

0,4857

1 СДР (спец. права заимствования)

0,0408

1 Турецкая лира

1,1899

1 Тайваньский доллар

1,0166

1 Таджикский сомони

5662,0285

1 Новый туркменский манат

56,5559

1 Украинская гривна

1844,5085

100 Японских йен

1677,0500

1 Новозеландский доллар

1,0201

Золото (1 унция)

4070,1740

Серебро (1 унция)

45,7275

Платина (1 унция)

1573,0015

Палладиум (1 унция)

1529,0225
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.05.2025)

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