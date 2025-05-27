Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9343 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 2,1262 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,9343 1 Российский рубль 2,1262 1 Австралийский доллар 1,1003 1 Аргентинское песо 0,5655 1 Белорусский рубль 0,9878 1 Бразильский реал 0,4628 1 Дирхам ОАЭ 0,1240 1 Южноафриканский рэнд 0,0777 100 Вон Республики Корея 0,2364 1 Чешская крона 0,2594 100 Чилийских песо 0,6213 1 Китайский юань 0,2169 1 Датская крона 0,0199 1 Грузинский лари 2,3044 1 Гонконгский доллар 0,0292 1 Индийская рупия 0,1784 1 Британский фунт стерлингов 2,0690 100 Индонезийских рупий 0,4783 100 Иранских риалов 1,2369 1 Шведская крона 5,5483 1 Швейцарский франк 0,3326 1 Израильский шекель 0,4664 1 Канадский доллар 0,0197 1 Кувейтский динар 0,4793 1 Казахстанский тенге 0,0983 1 Киргизский сом 0,1682 100 Ливанских фунтов 0,0132 1 Малазийский ринггит 0,6018 1 Мексиканское песо 0,4559 1 Молдавский лей 0,3819 1 Египетский фунт 0,0165 1 Норвежская крона 1,3226 100 Узбекских сумов 0,4532 1 Польский злотый 2,3093 1 Сингапурский доллар 0,0436 1 Саудовский риал 0,4857 1 СДР (спец. права заимствования) 0,0408 1 Турецкая лира 1,1899 1 Тайваньский доллар 1,0166 1 Таджикский сомони 5662,0285 1 Новый туркменский манат 56,5559 1 Украинская гривна 1844,5085 100 Японских йен 1677,0500 1 Новозеландский доллар 1,0201 Золото (1 унция) 4070,1740 Серебро (1 унция) 45,7275 Платина (1 унция) 1573,0015 Палладиум (1 унция) 1529,0225 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.05.2025)