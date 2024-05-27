Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8442 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0190 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8442
|
1 Российский рубль
|
0,0190
|
1 Австралийский доллар
|
1,1280
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3289
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0923
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1245
|
1 Чешская крона
|
0,0749
|
100 Чилийских песо
|
0,1878
|
1 Китайский юань
|
0,2346
|
1 Датская крона
|
0,2472
|
1 Грузинский лари
|
0,6117
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1662
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0106
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1596
|
1 Швейцарский франк
|
1,8590
|
1 Израильский шекель
|
0,4644
|
1 Канадский доллар
|
1,2440
|
1 Кувейтский динар
|
5,5395
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3613
|
1 Мексиканское песо
|
0,1020
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0361
|
1 Норвежская крона
|
0,1607
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4336
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2593
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2497
|
1 Турецкая лира
|
0,0528
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0528
|
1 Таджикский сомони
|
0,1566
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0423
|
100 Японских йен
|
1,0844
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0420
|
Золото (1 унция)
|
3983,2700
|
Серебро (1 унция)
|
52,3752
|
Платина (1 унция)
|
1771,1195
|
Палладиум (1 унция)
|
1665,5495