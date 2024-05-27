Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8442 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0190 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8442 1 Российский рубль 0,0190 1 Австралийский доллар 1,1280 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3289 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0923 100 Вон Республики Корея 0,1245 1 Чешская крона 0,0749 100 Чилийских песо 0,1878 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2472 1 Грузинский лари 0,6117 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1662 100 Индонезийских рупий 0,0106 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1596 1 Швейцарский франк 1,8590 1 Израильский шекель 0,4644 1 Канадский доллар 1,2440 1 Кувейтский динар 5,5395 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3613 1 Мексиканское песо 0,1020 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,0361 1 Норвежская крона 0,1607 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4336 1 Сингапурский доллар 1,2593 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2497 1 Турецкая лира 0,0528 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1566 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0423 100 Японских йен 1,0844 1 Новозеландский доллар 1,0420 Золото (1 унция) 3983,2700 Серебро (1 унция) 52,3752 Платина (1 унция) 1771,1195 Палладиум (1 унция) 1665,5495 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram