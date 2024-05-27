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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 мая 2024 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8442 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8442

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,1280

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3289

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0923

100 Вон Республики Корея

0,1245

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,1878

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2472

1 Грузинский лари

0,6117

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1662

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1596

1 Швейцарский франк

1,8590

1 Израильский шекель

0,4644

1 Канадский доллар

1,2440

1 Кувейтский динар

5,5395

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3613

1 Мексиканское песо

0,1020

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0361

1 Норвежская крона

0,1607

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4336

1 Сингапурский доллар

1,2593

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2497

1 Турецкая лира

0,0528

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1566

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0423

100 Японских йен

1,0844

1 Новозеландский доллар

1,0420

Золото (1 унция)

3983,2700

Серебро (1 унция)

52,3752

Платина (1 унция)

1771,1195

Палладиум (1 унция)

1665,5495
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.05.2024)

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