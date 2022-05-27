Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/0e6d320e-3596-3ada-8026-ef0efe4d6143.jpg https://static.report.az/photo/0e6d320e-3596-3ada-8026-ef0efe4d6143.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,8282, курс рубля сократился на 5,7%, до 0,0265 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8282 1 Российский рубль 0,0265 1 Австралийский доллар 1,2141 1 Аргентинское песо 0,0142 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3565 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1086 100 Вон Республики Корея 0,1356 1 Чешская крона 0,0740 100 Чилийских песо 0,2065 1 Китайский юань 0, 2525 1 Датская крона 0,2458 1 Грузинский лари 0,5997 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1507 100 Индонезийских рупий 0, 0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1730 1 Швейцарский франк 1,7748 1 Израильский шекель 0,5077 1 Канадский доллар 1,3336 1 Кувейтский динар 5,5621 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3882 1 Мексиканское песо 0,0861 1 Молдавский лей 0,0892 1 Египетский фунт 0,0915 1 Норвежская крона 0,1788 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3974 1 Сингапурский доллар 1,2408 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2952 1 Турецкая лира 0,1039 1 Тайваньский доллар 0,0580 1 Таджикский сомони 0,1423 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,3407 1 Новозеландский доллар 1,1085 Золото (1 унция) 3151,1370 Серебро (1 унция) 37,5469 Платина (1 унция) 1625,9395 Палладий (1 унция) 3436,4140 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.05.2022)