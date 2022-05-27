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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 мая 2022 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,8282, курс рубля сократился на 5,7%, до 0,0265 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8282

1 Российский рубль

0,0265

1 Австралийский доллар

1,2141

1 Аргентинское песо

0,0142

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3565

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1086

100 Вон Республики Корея

0,1356

1 Чешская крона

0,0740

100 Чилийских песо

0,2065

1 Китайский юань

0, 2525

1 Датская крона

0,2458

1 Грузинский лари

0,5997

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1507

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1730

1 Швейцарский франк

1,7748

1 Израильский шекель

0,5077

1 Канадский доллар

1,3336

1 Кувейтский динар

5,5621

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3882

1 Мексиканское песо

0,0861

1 Молдавский лей

0,0892

1 Египетский фунт

0,0915

1 Норвежская крона

0,1788

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3974

1 Сингапурский доллар

1,2408

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2952

1 Турецкая лира

0,1039

1 Тайваньский доллар

0,0580

1 Таджикский сомони

0,1423

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,3407

1 Новозеландский доллар

1,1085

Золото (1 унция)

3151,1370

Серебро (1 унция)

37,5469

Платина (1 унция)

1625,9395

Палладий (1 унция)

3436,4140
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.05.2022)

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