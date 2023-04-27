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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 апреля 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, составив 1,8786 маната, курс рубля понизился на 1% - до 0,0207 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8786

1 Российский рубль

0,0207

1 Австралийский доллар

1,1246

1 Аргентинское песо

0,0077

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3370

1 Дирхам ОАЭ

0,4630

1 Южноафриканский рэнд

0,0927

100 Вон Республики Корея

0,1267

1 Чешская крона

0,0799

100 Чилийских песо

0,2111

1 Китайский юань

0,2455

1 Датская крона

0,2520

1 Грузинский лари

0,6805

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1208

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1649

1 Швейцарский франк

1,9079

1 Израильский шекель

0,4676

1 Канадский доллар

1,2469

1 Кувейтский динар

5,5537

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3814

1 Мексиканское песо

0,0937

1 Молдавский лей

0,0945

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1600

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4098

1 Сингапурский доллар

1,230

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2972

1 Турецкая лира

0,0875

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1563

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2716

1 Новозеландский доллар

1,0442

Золото (1 унция)

3399,5580

Серебро (1 унция)

42,6352

Платина (1 унция)

1865,0020

Палладий (1 унция)

2588,8025
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.04.2023)

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