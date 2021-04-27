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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,32%
Финансы
27 апреля 2021 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,32% - до 2,0525 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0525

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,3241

1 Аргентинское песо

0,0182

1 Белорусский рубль

0,6629

1 Бразильский реал

0,3127

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1190

100 Вон Республики Корея

0,1529

1 Чешская крона

0,0794

100 Чилийских песо

0,2410

1 Китайский юань

0,2621

1 Датская крона

0,2760

1 Грузинский лари

0,4928

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3610

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2026

1 Швейцарский франк

1,8568

1 Израильский шекель

0,5248

1 Канадский доллар

1,3708

1 Кувейтский динар

5,6472

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4150

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2049

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4502

1 Сингапурский доллар

1,2817

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4430

1 Турецкая лира

0,2051

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0611

100 Японских йен

1,5704

1 Новозеландский доллар

1,2278

Золото (1 унция)

3027,5555

Серебро (1 унция)

44,4884

Платина (1 унция)

2118,5740

Палладий (1 унция)

4975,9425
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.04.2021)

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