Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,11%, составив 1,8304 маната, курс рубля упал на 1,35% - до 0,022 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8304
|
1 Российский рубль
|
0,022
|
1 Австралийский доллар
|
1,1302
|
1 Аргентинское песо
|
0,0083
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3240
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0935
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1308
|
1 Чешская крона
|
0,0773
|
100 Чилийских песо
|
0,2098
|
1 Китайский юань
|
0,2471
|
1 Датская крона
|
0,2456
|
1 Грузинский лари
|
0,6602
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0804
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1631
|
1 Швейцарский франк
|
1,8508
|
1 Израильский шекель
|
0,4659
|
1 Канадский доллар
|
1,2380
|
1 Кувейтский динар
|
5,5357
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3839
|
1 Мексиканское песо
|
0,0922
|
1 Молдавский лей
|
0,0918
|
1 Египетский фунт
|
0,0551
|
1 Норвежская крона
|
0,1623
|
100 Узбекских сум
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3903
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2746
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2807
|
1 Турецкая лира
|
0,0891
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1561
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,3003
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0542
|
Золото (1 унция)
|
3355,0265
|
Серебро (1 унция)
|
39,2193
|
Платина (1 унция)
|
1659,8205
|
Палладий (1 унция)
|
2385,4485