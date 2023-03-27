Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,11%, составив 1,8304 маната, курс рубля упал на 1,35% - до 0,022 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8304 1 Российский рубль 0,022 1 Австралийский доллар 1,1302 1 Аргентинское песо 0,0083 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3240 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0935 100 Вон Республики Корея 0,1308 1 Чешская крона 0,0773 100 Чилийских песо 0,2098 1 Китайский юань 0,2471 1 Датская крона 0,2456 1 Грузинский лари 0,6602 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,0804 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1631 1 Швейцарский франк 1,8508 1 Израильский шекель 0,4659 1 Канадский доллар 1,2380 1 Кувейтский динар 5,5357 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3839 1 Мексиканское песо 0,0922 1 Молдавский лей 0,0918 1 Египетский фунт 0,0551 1 Норвежская крона 0,1623 100 Узбекских сум 0,0149 1 Польский злотый 0,3903 1 Сингапурский доллар 1,2746 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2807 1 Турецкая лира 0,0891 1 Тайваньский доллар 0,0560 1 Таджикский сомони 0,1561 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,3003 1 Новозеландский доллар 1,0542 Золото (1 унция) 3355,0265 Серебро (1 унция) 39,2193 Платина (1 унция) 1659,8205 Палладий (1 унция) 2385,4485 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.03.2023)