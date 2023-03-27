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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 марта 2023 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,11%, составив 1,8304 маната, курс рубля упал на 1,35% - до 0,022 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8304

1 Российский рубль

0,022

1 Австралийский доллар

1,1302

1 Аргентинское песо

0,0083

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3240

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0935

100 Вон Республики Корея

0,1308

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2098

1 Китайский юань

0,2471

1 Датская крона

0,2456

1 Грузинский лари

0,6602

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,0804

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1631

1 Швейцарский франк

1,8508

1 Израильский шекель

0,4659

1 Канадский доллар

1,2380

1 Кувейтский динар

5,5357

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3839

1 Мексиканское песо

0,0922

1 Молдавский лей

0,0918

1 Египетский фунт

0,0551

1 Норвежская крона

0,1623

100 Узбекских сум

0,0149

1 Польский злотый

0,3903

1 Сингапурский доллар

1,2746

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2807

1 Турецкая лира

0,0891

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3003

1 Новозеландский доллар

1,0542

Золото (1 унция)

3355,0265

Серебро (1 унция)

39,2193

Платина (1 унция)

1659,8205

Палладий (1 унция)

2385,4485
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.03.2023)

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