Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, составив 1,7934 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7934
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,1410
|
1 Аргентинское песо
|
0,0087
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3269
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0922
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1289
|
1 Чешская крона
|
0,0758
|
100 Чилийских песо
|
0,2059
|
1 Китайский юань
|
0,2439
|
1 Датская крона
|
0,2409
|
1 Грузинский лари
|
0,6470
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0314
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1619
|
1 Швейцарский франк
|
1,8062
|
1 Израильский шекель
|
0,4641
|
1 Канадский доллар
|
1,2487
|
1 Кувейтский динар
|
5,5338
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3799
|
1 Мексиканское песо
|
0,0924
|
1 Молдавский лей
|
0,0906
|
1 Египетский фунт
|
0,0555
|
1 Норвежская крона
|
0,1635
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3799
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2590
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2572
|
1 Турецкая лира
|
0,0901
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0556
|
1 Таджикский сомони
|
0,1657
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2470
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0446
|
Золото (1 унция)
|
3075,7080
|
Серебро (1 унция)
|
35,0756
|
Платина (1 унция)
|
1550,4255
|
Палладий (1 унция)
|
2411,6710