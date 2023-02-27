Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, составив 1,7934 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0224 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, составив 1,7934 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0224 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7934 1 Российский рубль 0,0224 1 Австралийский доллар 1,1410 1 Аргентинское песо 0,0087 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3269 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0922 100 Вон Республики Корея 0,1289 1 Чешская крона 0,0758 100 Чилийских песо 0,2059 1 Китайский юань 0,2439 1 Датская крона 0,2409 1 Грузинский лари 0,6470 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0314 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1619 1 Швейцарский франк 1,8062 1 Израильский шекель 0,4641 1 Канадский доллар 1,2487 1 Кувейтский динар 5,5338 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3799 1 Мексиканское песо 0,0924 1 Молдавский лей 0,0906 1 Египетский фунт 0,0555 1 Норвежская крона 0,1635 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3799 1 Сингапурский доллар 1,2590 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2572 1 Турецкая лира 0,0901 1 Тайваньский доллар 0,0556 1 Таджикский сомони 0,1657 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2470 1 Новозеландский доллар 1,0446 Золото (1 унция) 3075,7080 Серебро (1 унция) 35,0756 Платина (1 унция) 1550,4255 Палладий (1 унция) 2411,6710 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.02.2023)