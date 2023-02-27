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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, составив 1,7934 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0224 маната.
Финансы
27 февраля 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, составив 1,7934 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7934

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,1410

1 Аргентинское песо

0,0087

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3269

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0922

100 Вон Республики Корея

0,1289

1 Чешская крона

0,0758

100 Чилийских песо

0,2059

1 Китайский юань

0,2439

1 Датская крона

0,2409

1 Грузинский лари

0,6470

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0314

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1619

1 Швейцарский франк

1,8062

1 Израильский шекель

0,4641

1 Канадский доллар

1,2487

1 Кувейтский динар

5,5338

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3799

1 Мексиканское песо

0,0924

1 Молдавский лей

0,0906

1 Египетский фунт

0,0555

1 Норвежская крона

0,1635

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3799

1 Сингапурский доллар

1,2590

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2572

1 Турецкая лира

0,0901

1 Тайваньский доллар

0,0556

1 Таджикский сомони

0,1657

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2470

1 Новозеландский доллар

1,0446

Золото (1 унция)

3075,7080

Серебро (1 унция)

35,0756

Платина (1 унция)

1550,4255

Палладий (1 унция)

2411,6710
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.02.2023)

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