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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,8474 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.
Финансы
27 января 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,8474 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8474

1 Российский рубль

0,0245

1 Австралийский доллар

1,2079

1 Аргентинское песо

0,0092

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3353

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0985

100 Вон Республики Корея

0,1380

1 Чешская крона

0,0776

100 Чилийских песо

0,2119

1 Китайский юань

0,2503

1 Датская крона

0,2484

1 Грузинский лари

0,6442

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1046

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1651

1 Швейцарский франк

1,8433

1 Израильский шекель

0,4990

1 Канадский доллар

1,2744

1 Кувейтский динар

5,5691

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1117

1 Малазийский ринггит

0,4014

1 Мексиканское песо

0,0903

1 Молдавский лей

0,0905

1 Египетский фунт

0,0569

1 Норвежская крона

0,1718

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3922

1 Сингапурский доллар

0,2929

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2994

1 Турецкая лира

0,0904

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1657

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,3075

1 Новозеландский доллар

1,1025

Золото (1 унция)

3266,6775

Серебро (1 унция)

40,5068

Платина (1 унция)

1724,6755

Палладий (1 унция)

2830,8825
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.01.2023)

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