Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,8474 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,8474 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8474 1 Российский рубль 0,0245 1 Австралийский доллар 1,2079 1 Аргентинское песо 0,0092 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3353 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0985 100 Вон Республики Корея 0,1380 1 Чешская крона 0,0776 100 Чилийских песо 0,2119 1 Китайский юань 0,2503 1 Датская крона 0,2484 1 Грузинский лари 0,6442 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,1046 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1651 1 Швейцарский франк 1,8433 1 Израильский шекель 0,4990 1 Канадский доллар 1,2744 1 Кувейтский динар 5,5691 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,1117 1 Малазийский ринггит 0,4014 1 Мексиканское песо 0,0903 1 Молдавский лей 0,0905 1 Египетский фунт 0,0569 1 Норвежская крона 0,1718 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3922 1 Сингапурский доллар 0,2929 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2994 1 Турецкая лира 0,0904 1 Тайваньский доллар 0,0560 1 Таджикский сомони 0,1657 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,3075 1 Новозеландский доллар 1,1025 Золото (1 унция) 3266,6775 Серебро (1 унция) 40,5068 Платина (1 унция) 1724,6755 Палладий (1 унция) 2830,8825 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.01.2023)