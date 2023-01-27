Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% - до 1,8474 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8474
|
1 Российский рубль
|
0,0245
|
1 Австралийский доллар
|
1,2079
|
1 Аргентинское песо
|
0,0092
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3353
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0985
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1380
|
1 Чешская крона
|
0,0776
|
100 Чилийских песо
|
0,2119
|
1 Китайский юань
|
0,2503
|
1 Датская крона
|
0,2484
|
1 Грузинский лари
|
0,6442
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1046
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1651
|
1 Швейцарский франк
|
1,8433
|
1 Израильский шекель
|
0,4990
|
1 Канадский доллар
|
1,2744
|
1 Кувейтский динар
|
5,5691
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1117
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4014
|
1 Мексиканское песо
|
0,0903
|
1 Молдавский лей
|
0,0905
|
1 Египетский фунт
|
0,0569
|
1 Норвежская крона
|
0,1718
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3922
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2929
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2994
|
1 Турецкая лира
|
0,0904
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1657
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,3075
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1025
|
Золото (1 унция)
|
3266,6775
|
Серебро (1 унция)
|
40,5068
|
Платина (1 унция)
|
1724,6755
|
Палладий (1 унция)
|
2830,8825