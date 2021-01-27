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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,17% - до 2,0665 маната, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната
Финансы
27 января 2021 г. 10:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,17% - до 2,0665 маната, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0665

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,3149

1 Аргентинское песо

0,0195

1 Белорусский рубль

0,6602

1 Бразильский реал

0,3176

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1127

100 Вон Республики Корея

0,1538

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2321

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2778

1 Грузинский лари

0,5153

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3339

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2046

1 Швейцарский франк

1,9169

1 Израильский шекель

0,5206

1 Канадский доллар

1,3363

1 Кувейтский динар

5,6158

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4203

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0979

1 Египетский фунт

0,1079

1 Норвежская крона

0,1986

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4547

1 Сингапурский доллар

1,2825

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4499

1 Турецкая лира

0,2310

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0604

100 Японских йен

1,6391

1 Новозеландский доллар

1,2285

Золото (1 унция)

3138,1405

Серебро (1 унция)

43,0755

Платина (1 унция)

1858,9840

Палладий (1 унция)

3955,3900
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.01.2021)

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