Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,17% - до 2,0665 маната, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната

https://static.report.az/photo/704cdf6b-e4ce-3b8f-9e9a-5e736fda17b7.jpg https://static.report.az/photo/704cdf6b-e4ce-3b8f-9e9a-5e736fda17b7.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,17% - до 2,0665 маната, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 2,0665 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,3149 1 Аргентинское песо 0,0195 1 Белорусский рубль 0,6602 1 Бразильский реал 0,3176 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1127 100 Вон Республики Корея 0,1538 1 Чешская крона 0,0793 100 Чилийских песо 0,2321 1 Китайский юань 0,2630 1 Датская крона 0,2778 1 Грузинский лари 0,5153 1 Гонконгский доллар 0,2193 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,3339 100 Индонезийских рупий 0,0121 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2046 1 Швейцарский франк 1,9169 1 Израильский шекель 0,5206 1 Канадский доллар 1,3363 1 Кувейтский динар 5,6158 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4203 1 Мексиканское песо 0,0847 1 Молдавский лей 0,0979 1 Египетский фунт 0,1079 1 Норвежская крона 0,1986 100 Узбекских сум 0,0162 1 Польский злотый 0,4547 1 Сингапурский доллар 1,2825 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4499 1 Турецкая лира 0,2310 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0604 100 Японских йен 1,6391 1 Новозеландский доллар 1,2285 Золото (1 унция) 3138,1405 Серебро (1 унция) 43,0755 Платина (1 унция) 1858,9840 Палладий (1 унция) 3955,3900 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.01.2021)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.01.2021)