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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 декабря 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8737 маната, курс российского рубля вырос на 0,5% - до 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8737

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1583

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3497

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0921

100 Вон Республики Корея

0,1311

1 Чешская крона

0,0763

100 Чилийских песо

0,1904

1 Китайский юань

0,2379

1 Датская крона

0,2513

1 Грузинский лари

0,6323

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1604

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1701

1 Швейцарский франк

1,9875

1 Израильский шекель

0,4712

1 Канадский доллар

1,2828

1 Кувейтский динар

5,5321

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3679

1 Мексиканское песо

0,101

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,0551

1 Норвежская крона

0,1669

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4324

1 Сингапурский доллар

1,2851

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2815

1 Турецкая лира

0,0581

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0453

100 Японских йен

1,1950

1 Новозеландский доллар

1,0746

Золото (1 унция)

3509,1145

Серебро (1 унция)

41,4613

Платина (1 унция)

1661,4185

Палладиум (1 унция)

2062,2700
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2023)

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