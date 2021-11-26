Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,9076, курс рубля понизился на 0,88% - до 0,0225 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9076 1 Российский рубль 0,0225 1 Австралийский доллар 1,2146 1 Аргентинское песо 0,0169 1 Белорусский рубль 0,6705 1 Бразильский реал 0,3056 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1047 100 Вон Республики Корея 0,1424 1 Чешская крона 0,0745 100 Чилийских песо 0,2070 1 Китайский юань 0,2660 1 Датская крона 0,2565 1 Грузинский лари 0,5475 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,2618 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1862 1 Швейцарский франк 1,8218 1 Израильский шекель 0,5375 1 Канадский доллар 1,3374 1 Кувейтский динар 5,6102 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4008 1 Мексиканское песо 0,0775 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1885 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4069 1 Сингапурский доллар 1,2397 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3696 1 Турецкая лира 0,1407 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0628 100 Японских йен 1,4819 1 Новозеландский доллар 1,1603 Золото (1 унция) 3055,7245 Серебро (1 унция) 40,1009 Платина (1 унция) 1679,8975 Палладий (1 унция) 3193,9940 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.11.2021)