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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 ноября 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,9076, курс рубля понизился на 0,88% - до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9076

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,2146

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6705

1 Бразильский реал

0,3056

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1047

100 Вон Республики Корея

0,1424

1 Чешская крона

0,0745

100 Чилийских песо

0,2070

1 Китайский юань

0,2660

1 Датская крона

0,2565

1 Грузинский лари

0,5475

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2618

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1862

1 Швейцарский франк

1,8218

1 Израильский шекель

0,5375

1 Канадский доллар

1,3374

1 Кувейтский динар

5,6102

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4008

1 Мексиканское песо

0,0775

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1885

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4069

1 Сингапурский доллар

1,2397

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3696

1 Турецкая лира

0,1407

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0628

100 Японских йен

1,4819

1 Новозеландский доллар

1,1603

Золото (1 унция)

3055,7245

Серебро (1 унция)

40,1009

Платина (1 унция)

1679,8975

Палладий (1 унция)

3193,9940
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2021)

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