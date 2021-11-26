Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,9076, курс рубля понизился на 0,88% - до 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9076
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,2146
|
1 Аргентинское песо
|
0,0169
|
1 Белорусский рубль
|
0,6705
|
1 Бразильский реал
|
0,3056
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1047
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1424
|
1 Чешская крона
|
0,0745
|
100 Чилийских песо
|
0,2070
|
1 Китайский юань
|
0,2660
|
1 Датская крона
|
0,2565
|
1 Грузинский лари
|
0,5475
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2618
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1862
|
1 Швейцарский франк
|
1,8218
|
1 Израильский шекель
|
0,5375
|
1 Канадский доллар
|
1,3374
|
1 Кувейтский динар
|
5,6102
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4008
|
1 Мексиканское песо
|
0,0775
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1885
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4069
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2397
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3696
|
1 Турецкая лира
|
0,1407
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0628
|
100 Японских йен
|
1,4819
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1603
|
Золото (1 унция)
|
3055,7245
|
Серебро (1 унция)
|
40,1009
|
Платина (1 унция)
|
1679,8975
|
Палладий (1 унция)
|
3193,9940