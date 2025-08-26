Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2025)

О нас

26 августа 2025 г. 09:15

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
26 августа 2025 г. 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,62%, до 1,9774 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,14%, до 2,1061 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9774

100 российских рублей

2,1061

1 австралийский доллар

1,1015

1 белорусский рубль

0,5686

1 болгарский лев

1,0140

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1220

1 чешская крона

0,0805

1 китайский юань

0,2376

1 датская крона

0,2649

1 грузинский лари

0,6304

1 гонконгский доллар

0,2177

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2874

10 000 иранских риалов

0,0298

1 шведская крона

0,1775

1 швейцарский франк

2,1104

1 израильский шекель

0,5029

1 канадский доллар

1,2270

1 кувейтский динар

5,5631

100 казахстанских тенге

0,3175

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4976

1 молдавский лей

0,1022

1 норвежская крона

0,1679

100 узбекских сомов

0,0137

100 пакистанских рупий

0,5997

1 польский злотый

0,4642

1 румынский лей

0,3913

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3230

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3285

1 Турецкая лира

0,0414

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1502

1 Новозеландский доллар

0,9929

Золото

5742,0305

Серебро

66,0338

Платина

2289,0500

Палладий

1870,4930
