Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,62%, до 1,9774 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,14%, до 2,1061 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9774
|
100 российских рублей
|
2,1061
|
1 австралийский доллар
|
1,1015
|
1 белорусский рубль
|
0,5686
|
1 болгарский лев
|
1,0140
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1220
|
1 чешская крона
|
0,0805
|
1 китайский юань
|
0,2376
|
1 датская крона
|
0,2649
|
1 грузинский лари
|
0,6304
|
1 гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2874
|
10 000 иранских риалов
|
0,0298
|
1 шведская крона
|
0,1775
|
1 швейцарский франк
|
2,1104
|
1 израильский шекель
|
0,5029
|
1 канадский доллар
|
1,2270
|
1 кувейтский динар
|
5,5631
|
100 казахстанских тенге
|
0,3175
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4976
|
1 молдавский лей
|
0,1022
|
1 норвежская крона
|
0,1679
|
100 узбекских сомов
|
0,0137
|
100 пакистанских рупий
|
0,5997
|
1 польский злотый
|
0,4642
|
1 румынский лей
|
0,3913
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3230
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3285
|
1 Турецкая лира
|
0,0414
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1502
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9929
|
Золото
|
5742,0305
|
Серебро
|
66,0338
|
Платина
|
2289,0500
|
Палладий
|
1870,4930