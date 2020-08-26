Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2020)

Курс евро не изменился и составил 2,0080 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился и составил 2,0080 маната, курс российского рубля понизился на 0,9% до 0,0226 маната.