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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2020) Курс евро не изменился и составил 2,0080 маната
Финансы
26 августа 2020 г. 10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился и составил 2,0080 маната, курс российского рубля понизился на 0,9% до 0,0226 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0080

1 Российский рубль

0.0226

1 Австралийский доллар

1.2230

1 Аргентинское песо

0.0230

1 Белорусский рубль

0.6471

1 Бразильский реал

0.3086

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1011

100 Вон Республики Корея

0.1433

1 Чешская крона

0.0767

100 Чилийских песо

0.2163

1 Китайский юань

0.2462

1 Датская крона

0.2698

1 Грузинский лари

0.5519

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.2334

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1939

1 Швейцарский франк

1.8699

1 Израильский шекель

0.4998

1 Канадский доллар

1.2900

1 Кувейтский динар

5.5570

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0218

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4077

1 Мексиканское песо

0.0775

1 Молдавский лей

0.1023

1 Египетский фунт

0.1069

1 Норвежская крона

0.1894

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4561

1 Сингапурский доллар

1.2423

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3999

1 Турецкая лира

0.2300

1 Тайваньский доллар

0.0579

1 Таджикский сомони

0.1647

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0620

100 Японских йен

1.5980

1 Новозеландский доллар

1.1137

Золото (1 унция)

3271.2335

Серебро (1 унция)

44.7047

Платина (1 унция)

1574.3530

Палладий (1 унция)

3702.0390
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.08.2020)

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