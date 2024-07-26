Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8459 маната, курс рубля повысился на 1,5% - до 0,0200 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8459
|
1 Российский рубль
|
0,0200
|
1 Австралийский доллар
|
1,1139
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3012
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0928
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1226
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1788
|
1 Китайский юань
|
0,2346
|
1 Датская крона
|
0,2473
|
1 Грузинский лари
|
0,6266
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1868
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1571
|
1 Швейцарский франк
|
1,9295
|
1 Израильский шекель
|
0,4627
|
1 Канадский доллар
|
1,2308
|
1 Кувейтский динар
|
5,5587
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3646
|
1 Мексиканское песо
|
0,0923
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1543
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4308
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2661
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2588
|
1 Турецкая лира
|
0,0513
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0518
|
1 Таджикский сомони
|
0,1596
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1061
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0012
|
Золото (1 унция)
|
4028,7110
|
Серебро (1 унция)
|
47,1096
|
Платина (1 унция)
|
1598,5100
|
Палладиум (1 унция)
|
1558,2625