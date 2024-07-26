Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8459 маната, курс рубля повысился на 1,5% - до 0,0200 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8459 1 Российский рубль 0,0200 1 Австралийский доллар 1,1139 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3012 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0928 100 Вон Республики Корея 0,1226 1 Чешская крона 0,0727 100 Чилийских песо 0,1788 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2473 1 Грузинский лари 0,6266 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1868 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1571 1 Швейцарский франк 1,9295 1 Израильский шекель 0,4627 1 Канадский доллар 1,2308 1 Кувейтский динар 5,5587 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3646 1 Мексиканское песо 0,0923 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1543 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4308 1 Сингапурский доллар 1,2661 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2588 1 Турецкая лира 0,0513 1 Тайваньский доллар 0,0518 1 Таджикский сомони 0,1596 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1061 1 Новозеландский доллар 1,0012 Золото (1 унция) 4028,7110 Серебро (1 унция) 47,1096 Платина (1 унция) 1598,5100 Палладиум (1 унция) 1558,2625 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.07.2024)