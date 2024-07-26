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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 июля 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8459 маната, курс рубля повысился на 1,5% - до 0,0200 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8459

1 Российский рубль

0,0200

1 Австралийский доллар

1,1139

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3012

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0928

100 Вон Республики Корея

0,1226

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1788

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2473

1 Грузинский лари

0,6266

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1868

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1571

1 Швейцарский франк

1,9295

1 Израильский шекель

0,4627

1 Канадский доллар

1,2308

1 Кувейтский динар

5,5587

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3646

1 Мексиканское песо

0,0923

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1543

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4308

1 Сингапурский доллар

1,2661

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2588

1 Турецкая лира

0,0513

1 Тайваньский доллар

0,0518

1 Таджикский сомони

0,1596

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1061

1 Новозеландский доллар

1,0012

Золото (1 унция)

4028,7110

Серебро (1 унция)

47,1096

Платина (1 унция)

1598,5100

Палладиум (1 унция)

1558,2625
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.07.2024)

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