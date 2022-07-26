Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21%, до 1,7383, курс рубля снизился на 1,36%, до 0,0291 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7383
|
1 Российский рубль
|
0,0291
|
1 Австралийский доллар
|
1,1835
|
1 Аргентинское песо
|
0,0130
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3172
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1015
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1298
|
1 Чешская крона
|
0,0707
|
100 Чилийских песо
|
0,1815
|
1 Китайский юань
|
0,2517
|
1 Датская крона
|
0,2334
|
1 Грузинский лари
|
0,6104
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0510
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1668
|
1 Швейцарский франк
|
1,7629
|
1 Израильский шекель
|
0,4942
|
1 Канадский доллар
|
1,3242
|
1 Кувейтский динар
|
5,5349
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3815
|
1 Мексиканское песо
|
0,0831
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0898
|
1 Норвежская крона
|
0,1732
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3680
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2266
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2437
|
1 Турецкая лира
|
0,0953
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0568
|
1 Таджикский сомони
|
0,1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0464
|
100 Японских йен
|
1,2450
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0650
|
Золото (1 унция)
|
2926,9580
|
Серебро (1 унция)
|
31,4840
|
Платина (1 унция)
|
1506,5655
|
Палладий (1 унция)
|
3422,5335