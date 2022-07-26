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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 июля 2022 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21%, до 1,7383, курс рубля снизился на 1,36%, до 0,0291 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7383

1 Российский рубль

0,0291

1 Австралийский доллар

1,1835

1 Аргентинское песо

0,0130

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3172

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1015

100 Вон Республики Корея

0,1298

1 Чешская крона

0,0707

100 Чилийских песо

0,1815

1 Китайский юань

0,2517

1 Датская крона

0,2334

1 Грузинский лари

0,6104

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0510

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1668

1 Швейцарский франк

1,7629

1 Израильский шекель

0,4942

1 Канадский доллар

1,3242

1 Кувейтский динар

5,5349

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3815

1 Мексиканское песо

0,0831

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0898

1 Норвежская крона

0,1732

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3680

1 Сингапурский доллар

1,2266

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2437

1 Турецкая лира

0,0953

1 Тайваньский доллар

0,0568

1 Таджикский сомони

0,1649

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,2450

1 Новозеландский доллар

1,0650

Золото (1 унция)

2926,9580

Серебро (1 унция)

31,4840

Платина (1 унция)

1506,5655

Палладий (1 унция)

3422,5335
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.07.2022)

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