Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0023, курс рубля понизился на 0,43% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0023
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2494
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6768
|
1 Бразильский реал
|
0,3269
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1145
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1474
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
100 Чилийских песо
|
0,2229
|
1 Китайский юань
|
0,2622
|
1 Датская крона
|
0,2693
|
1 Грузинский лари
|
0,5519
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3372
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1957
|
1 Швейцарский франк
|
1,8503
|
1 Израильский шекель
|
0,5200
|
1 Канадский доллар
|
1,3517
|
1 Кувейтский динар
|
5,6492
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4024
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0940
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,1914
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4372
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2494
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4143
|
1 Турецкая лира
|
0,1987
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0605
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0629
|
100 Японских йен
|
1,5404
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1842
|
Золото (1 унция)
|
3070,6165
|
Серебро (1 унция)
|
42,9780
|
Платина (1 унция)
|
1813,8320
|
Палладий (1 унция)
|
4543,1650