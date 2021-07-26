Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0023, курс рубля понизился на 0,43% - до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0023 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2494 1 Аргентинское песо 0,0176 1 Белорусский рубль 0,6768 1 Бразильский реал 0,3269 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1145 100 Вон Республики Корея 0,1474 1 Чешская крона 0,0780 100 Чилийских песо 0,2229 1 Китайский юань 0,2622 1 Датская крона 0,2693 1 Грузинский лари 0,5519 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3372 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1957 1 Швейцарский франк 1,8503 1 Израильский шекель 0,5200 1 Канадский доллар 1,3517 1 Кувейтский динар 5,6492 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,4024 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0940 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0,1914 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4372 1 Сингапурский доллар 1,2494 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4143 1 Турецкая лира 0,1987 1 Тайваньский доллар 0,0605 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0629 100 Японских йен 1,5404 1 Новозеландский доллар 1,1842 Золото (1 унция) 3070,6165 Серебро (1 унция) 42,9780 Платина (1 унция) 1813,8320 Палладий (1 унция) 4543,1650 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.07.2021)