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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 июля 2021 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0023, курс рубля понизился на 0,43% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0023

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2494

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6768

1 Бразильский реал

0,3269

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1145

100 Вон Республики Корея

0,1474

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2229

1 Китайский юань

0,2622

1 Датская крона

0,2693

1 Грузинский лари

0,5519

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3372

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1957

1 Швейцарский франк

1,8503

1 Израильский шекель

0,5200

1 Канадский доллар

1,3517

1 Кувейтский динар

5,6492

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4024

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0940

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,1914

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4372

1 Сингапурский доллар

1,2494

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4143

1 Турецкая лира

0,1987

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0629

100 Японских йен

1,5404

1 Новозеландский доллар

1,1842

Золото (1 унция)

3070,6165

Серебро (1 унция)

42,9780

Платина (1 унция)

1813,8320

Палладий (1 унция)

4543,1650
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.07.2022)

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