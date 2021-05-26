Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 2,0844 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0844
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,3251
|
1 Аргентинское песо
|
0,0180
|
1 Белорусский рубль
|
0,6797
|
1 Бразильский реал
|
0,3188
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1230
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1523
|
1 Чешская крона
|
0,0820
|
100 Чилийских песо
|
0,2315
|
1 Китайский юань
|
0,2658
|
1 Датская крона
|
0,2803
|
1 Грузинский лари
|
0,5205
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4085
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2061
|
1 Швейцарский франк
|
1,9004
|
1 Израильский шекель
|
0,5245
|
1 Канадский доллар
|
1,4112
|
1 Кувейтский динар
|
5,6540
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4103
|
1 Мексиканское песо
|
0,0856
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2050
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4652
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2847
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4584
|
1 Турецкая лира
|
0,2013
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0619
|
100 Японских йен
|
1,5630
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2426
|
Золото (1 унция)
|
3240,9225
|
Серебро (1 унция)
|
47,8691
|
Платина (1 унция)
|
2054,1950
|
Палладий (1 унция)
|
4756,3620