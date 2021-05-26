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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
26 мая 2021 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 2,0844 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0844

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3251

1 Аргентинское песо

0,0180

1 Белорусский рубль

0,6797

1 Бразильский реал

0,3188

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1230

100 Вон Республики Корея

0,1523

1 Чешская крона

0,0820

100 Чилийских песо

0,2315

1 Китайский юань

0,2658

1 Датская крона

0,2803

1 Грузинский лари

0,5205

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,4085

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2061

1 Швейцарский франк

1,9004

1 Израильский шекель

0,5245

1 Канадский доллар

1,4112

1 Кувейтский динар

5,6540

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4103

1 Мексиканское песо

0,0856

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2050

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4652

1 Сингапурский доллар

1,2847

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4584

1 Турецкая лира

0,2013

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0619

100 Японских йен

1,5630

1 Новозеландский доллар

1,2426

Золото (1 унция)

3240,9225

Серебро (1 унция)

47,8691

Платина (1 унция)

2054,1950

Палладий (1 унция)

4756,3620
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.05.2021)

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