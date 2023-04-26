Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6%, составив 1,8669 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0209 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8669
|
1 Российский рубль
|
0,0209
|
1 Австралийский доллар
|
1,1234
|
1 Аргентинское песо
|
0,0077
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3364
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0929
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1272
|
1 Чешская крона
|
0,0794
|
100 Чилийских песо
|
0,2093
|
1 Китайский юань
|
0,2456
|
1 Датская крона
|
0,2505
|
1 Грузинский лари
|
0,6795
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1125
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1651
|
1 Швейцарский франк
|
1,9084
|
1 Израильский шекель
|
0,4665
|
1 Канадский доллар
|
1,2470
|
1 Кувейтский динар
|
5,5489
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3811
|
1 Мексиканское песо
|
0,0939
|
1 Молдавский лей
|
0,0945
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1594
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4060
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2711
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2943
|
1 Турецкая лира
|
0,0875
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1561
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2727
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0427
|
Золото (1 унция)
|
3394,0670
|
Серебро (1 унция)
|
42,5323
|
Платина (1 унция)
|
1868,6230
|
Палладий (1 унция)
|
2553,7740