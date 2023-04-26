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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6%, составив 1,8669 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0209 маната
Финансы
26 апреля 2023 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6%, составив 1,8669 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0209 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8669

1 Российский рубль

0,0209

1 Австралийский доллар

1,1234

1 Аргентинское песо

0,0077

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3364

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0929

100 Вон Республики Корея

0,1272

1 Чешская крона

0,0794

100 Чилийских песо

0,2093

1 Китайский юань

0,2456

1 Датская крона

0,2505

1 Грузинский лари

0,6795

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1125

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1651

1 Швейцарский франк

1,9084

1 Израильский шекель

0,4665

1 Канадский доллар

1,2470

1 Кувейтский динар

5,5489

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3811

1 Мексиканское песо

0,0939

1 Молдавский лей

0,0945

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1594

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4060

1 Сингапурский доллар

1,2711

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2943

1 Турецкая лира

0,0875

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2727

1 Новозеландский доллар

1,0427

Золото (1 унция)

3394,0670

Серебро (1 унция)

42,5323

Платина (1 унция)

1868,6230

Палладий (1 унция)

2553,7740
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.04.2023)

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