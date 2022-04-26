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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 апреля 2022 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43%, до 1,8237, курс рубля повысился на 2,27%, до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8237

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,2278

1 Аргентинское песо

0,0148

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3485

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1085

100 Вон Республики Корея

0,1362

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,2012

1 Китайский юань

0,2602

1 Датская крона

0,2452

1 Грузинский лари

0,5595

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,1693

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1754

1 Швейцарский франк

1,7733

1 Израильский шекель

0,5176

1 Канадский доллар

1,3397

1 Кувейтский динар

5,5610

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3909

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0923

1 Египетский фунт

0,0916

1 Норвежская крона

0,1872

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3929

1 Сингапурский доллар

1,2389

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3007

1 Турецкая лира

0,1150

1 Тайваньский доллар

0,0581

1 Таджикский сомони

0,1367

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0571

100 Японских йен

1,3271

1 Новозеландский доллар

1,1291

Золото (1 унция)

3236,3580

Серебро (1 унция)

40,4543

Платина (1 унция)

1586,2020

Палладий (1 унция)

3768,9510
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.04.2022)

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