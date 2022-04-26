Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43%, до 1,8237, курс рубля повысился на 2,27%, до 0,0225 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8237 1 Российский рубль 0,0225 1 Австралийский доллар 1,2278 1 Аргентинское песо 0,0148 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3485 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1085 100 Вон Республики Корея 0,1362 1 Чешская крона 0,0748 100 Чилийских песо 0,2012 1 Китайский юань 0,2602 1 Датская крона 0,2452 1 Грузинский лари 0,5595 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0222 1 Британский фунт стерлингов 2,1693 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1754 1 Швейцарский франк 1,7733 1 Израильский шекель 0,5176 1 Канадский доллар 1,3397 1 Кувейтский динар 5,5610 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3909 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0923 1 Египетский фунт 0,0916 1 Норвежская крона 0,1872 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3929 1 Сингапурский доллар 1,2389 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3007 1 Турецкая лира 0,1150 1 Тайваньский доллар 0,0581 1 Таджикский сомони 0,1367 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0571 100 Японских йен 1,3271 1 Новозеландский доллар 1,1291 Золото (1 унция) 3236,3580 Серебро (1 унция) 40,4543 Платина (1 унция) 1586,2020 Палладий (1 унция) 3768,9510 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.04.2022)