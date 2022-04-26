Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43%, до 1,8237, курс рубля повысился на 2,27%, до 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8237
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,2278
|
1 Аргентинское песо
|
0,0148
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3485
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1085
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1362
|
1 Чешская крона
|
0,0748
|
100 Чилийских песо
|
0,2012
|
1 Китайский юань
|
0,2602
|
1 Датская крона
|
0,2452
|
1 Грузинский лари
|
0,5595
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1693
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1754
|
1 Швейцарский франк
|
1,7733
|
1 Израильский шекель
|
0,5176
|
1 Канадский доллар
|
1,3397
|
1 Кувейтский динар
|
5,5610
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3909
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0923
|
1 Египетский фунт
|
0,0916
|
1 Норвежская крона
|
0,1872
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3929
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2389
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3007
|
1 Турецкая лира
|
0,1150
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0581
|
1 Таджикский сомони
|
0,1367
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0571
|
100 Японских йен
|
1,3271
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1291
|
Золото (1 унция)
|
3236,3580
|
Серебро (1 унция)
|
40,4543
|
Платина (1 унция)
|
1586,2020
|
Палладий (1 унция)
|
3768,9510