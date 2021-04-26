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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
26 апреля 2021 г. 10:01
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 2,0590 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0590

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,3218

1 Аргентинское песо

0,0183

1 Белорусский рубль

0,6641

1 Бразильский реал

0,3104

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1192

100 Вон Республики Корея

0,1528

1 Чешская крона

0,0797

100 Чилийских песо

0,2387

1 Китайский юань

0,2620

1 Датская крона

0,2769

1 Грузинский лари

0,4942

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3639

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2030

1 Швейцарский франк

1,8635

1 Израильский шекель

0,5230

1 Канадский доллар

1,3653

1 Кувейтский динар

5,6456

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4145

1 Мексиканское песо

0,0858

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2055

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4522

1 Сингапурский доллар

1,2831

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4400

1 Турецкая лира

0,2018

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0609

100 Японских йен

1,5790

1 Новозеландский доллар

1,2270

Золото (1 унция)

3027,7595

Серебро (1 унция)

44,2363

Платина (1 унция)

2104,0645

Палладий (1 унция)

4877,5550
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.04.2021)

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