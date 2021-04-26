Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 2,0590 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0590
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,3218
|
1 Аргентинское песо
|
0,0183
|
1 Белорусский рубль
|
0,6641
|
1 Бразильский реал
|
0,3104
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1192
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1528
|
1 Чешская крона
|
0,0797
|
100 Чилийских песо
|
0,2387
|
1 Китайский юань
|
0,2620
|
1 Датская крона
|
0,2769
|
1 Грузинский лари
|
0,4942
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3639
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2030
|
1 Швейцарский франк
|
1,8635
|
1 Израильский шекель
|
0,5230
|
1 Канадский доллар
|
1,3653
|
1 Кувейтский динар
|
5,6456
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4145
|
1 Мексиканское песо
|
0,0858
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2055
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4522
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2831
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4400
|
1 Турецкая лира
|
0,2018
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0609
|
100 Японских йен
|
1,5790
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2270
|
Золото (1 унция)
|
3027,7595
|
Серебро (1 унция)
|
44,2363
|
Платина (1 унция)
|
2104,0645
|
Палладий (1 унция)
|
4877,5550