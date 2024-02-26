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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 февраля 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,8395 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8395

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1144

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3404

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0880

100 Вон Республики Корея

0,1278

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1734

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2468

1 Грузинский лари

0,6416

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1529

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1646

1 Швейцарский франк

1,9291

1 Израильский шекель

0,4681

1 Канадский доллар

1,2583

1 Кувейтский динар

5,5238

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3559

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1611

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4270

1 Сингапурский доллар

1,2643

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2562

1 Турецкая лира

0,0547

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0444

100 Японских йен

1,1295

1 Новозеландский доллар

1,0486

Золото (1 унция)

3454,9100

Серебро (1 унция)

38,8192

Платина (1 унция)

1524,1435

Палладиум (1 унция)

1646,0675
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.02.2024)

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