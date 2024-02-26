Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,8395 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8395 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1144 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3404 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0880 100 Вон Республики Корея 0,1278 1 Чешская крона 0,0727 100 Чилийских песо 0,1734 1 Китайский юань 0,2362 1 Датская крона 0,2468 1 Грузинский лари 0,6416 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1529 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1646 1 Швейцарский франк 1,9291 1 Израильский шекель 0,4681 1 Канадский доллар 1,2583 1 Кувейтский динар 5,5238 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3559 1 Мексиканское песо 0,0992 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1611 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4270 1 Сингапурский доллар 1,2643 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2562 1 Турецкая лира 0,0547 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0444 100 Японских йен 1,1295 1 Новозеландский доллар 1,0486 Золото (1 унция) 3454,9100 Серебро (1 унция) 38,8192 Платина (1 унция) 1524,1435 Палладиум (1 унция) 1646,0675 Подпишитесь на наш Telegram канал