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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 января 2024 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8427 маната, курс рубля - на 0,5%, составив 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8427

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1197

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3457

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0901

100 Вон Республики Корея

0,1273

1 Чешская крона

0,0745

100 Чилийских песо

0,1869

1 Китайский юань

0,2368

1 Датская крона

0,2472

1 Грузинский лари

0,6355

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1595

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1627

1 Швейцарский франк

1,9602

1 Израильский шекель

0,4589

1 Канадский доллар

1,2619

1 Кувейтский динар

5,5242

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3596

1 Мексиканское песо

0,0988

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1629

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4213

1 Сингапурский доллар

1,2686

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2658

1 Турецкая лира

0,0561

1 Тайваньский доллар

0,0544

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0452

100 Японских йен

1,1502

1 Новозеландский доллар

1,0378

Золото (1 унция)

3436,0485

Серебро (1 унция)

38,9296

Платина (1 унция)

1523,4465

Палладиум (1 унция)

1592,0075
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.01.2024)

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