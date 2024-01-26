Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8427 маната, курс рубля - на 0,5%, составив 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8427 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1197 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3457 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0901 100 Вон Республики Корея 0,1273 1 Чешская крона 0,0745 100 Чилийских песо 0,1869 1 Китайский юань 0,2368 1 Датская крона 0,2472 1 Грузинский лари 0,6355 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1595 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1627 1 Швейцарский франк 1,9602 1 Израильский шекель 0,4589 1 Канадский доллар 1,2619 1 Кувейтский динар 5,5242 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3596 1 Мексиканское песо 0,0988 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1629 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4213 1 Сингапурский доллар 1,2686 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2658 1 Турецкая лира 0,0561 1 Тайваньский доллар 0,0544 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0452 100 Японских йен 1,1502 1 Новозеландский доллар 1,0378 Золото (1 унция) 3436,0485 Серебро (1 унция) 38,9296 Платина (1 унция) 1523,4465 Палладиум (1 унция) 1592,0075 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.01.2024)