Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9212, курс рубля не изменился - 0,0216 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9212
|
1 Российский рубль
|
0,0216
|
1 Австралийский доллар
|
1,2173
|
1 Аргентинское песо
|
0,0163
|
1 Белорусский рубль
|
0,6486
|
1 Бразильский реал
|
0,3125
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1117
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1420
|
1 Чешская крона
|
0,0785
|
100 Чилийских песо
|
0,2125
|
1 Китайский юань
|
0,2689
|
1 Датская крона
|
0,2582
|
1 Грузинский лари
|
0,5543
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2966
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1836
|
1 Швейцарский франк
|
1,8526
|
1 Израильский шекель
|
0,5355
|
1 Канадский доллар
|
1,3489
|
1 Кувейтский динар
|
5,6228
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4057
|
1 Мексиканское песо
|
0,0825
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1903
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4193
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2651
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3781
|
1 Турецкая лира
|
0,1262
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0592
|
100 Японских йен
|
1,4923
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1364
|
Золото (1 унция)
|
3140,7585
|
Серебро (1 унция)
|
40,3691
|
Платина (1 унция)
|
1749,8440
|
Палладий (1 унция)
|
3714,6615