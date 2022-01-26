Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9212, курс рубля не изменился - 0,0216 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9212 1 Российский рубль 0,0216 1 Австралийский доллар 1,2173 1 Аргентинское песо 0,0163 1 Белорусский рубль 0,6486 1 Бразильский реал 0,3125 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1117 100 Вон Республики Корея 0,1420 1 Чешская крона 0,0785 100 Чилийских песо 0,2125 1 Китайский юань 0,2689 1 Датская крона 0,2582 1 Грузинский лари 0,5543 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,2966 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1836 1 Швейцарский франк 1,8526 1 Израильский шекель 0,5355 1 Канадский доллар 1,3489 1 Кувейтский динар 5,6228 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4057 1 Мексиканское песо 0,0825 1 Молдавский лей 0,0947 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1903 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4193 1 Сингапурский доллар 1,2651 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3781 1 Турецкая лира 0,1262 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0592 100 Японских йен 1,4923 1 Новозеландский доллар 1,1364 Золото (1 унция) 3140,7585 Серебро (1 унция) 40,3691 Платина (1 унция) 1749,8440 Палладий (1 унция) 3714,6615 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.01.2022)