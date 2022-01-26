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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 января 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9212, курс рубля не изменился - 0,0216 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9212

1 Российский рубль

0,0216

1 Австралийский доллар

1,2173

1 Аргентинское песо

0,0163

1 Белорусский рубль

0,6486

1 Бразильский реал

0,3125

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1117

100 Вон Республики Корея

0,1420

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2125

1 Китайский юань

0,2689

1 Датская крона

0,2582

1 Грузинский лари

0,5543

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2966

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1836

1 Швейцарский франк

1,8526

1 Израильский шекель

0,5355

1 Канадский доллар

1,3489

1 Кувейтский динар

5,6228

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4057

1 Мексиканское песо

0,0825

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1903

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4193

1 Сингапурский доллар

1,2651

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3781

1 Турецкая лира

0,1262

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0592

100 Японских йен

1,4923

1 Новозеландский доллар

1,1364

Золото (1 унция)

3140,7585

Серебро (1 унция)

40,3691

Платина (1 унция)

1749,8440

Палладий (1 унция)

3714,6615
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.01.2022)

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